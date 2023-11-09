Піратські Filmix та HD REZKA: в Україні заборонили 16 медіасервісів, що пов'язані із РФ
Як з'ясувала Нацрада, доступ до сервісу використовує доменне ім'я з РФ. А окрім російської мови інтерфейсу та дубляжу, українці дивляться і рекламу для росіян.
В Україні заборонили трансляцію 16 медіасервісів, пов'язаних із Росією. Від 9 листопада 16 медіасервісів внесено до переліку пов'язаних із державою-агресоркою. Їх не можна буде транслювати на території країни.
Про це повідомили у Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення.
"Національна рада на засіданні 9 листопада поповнила перелік аудіовізуальних медіасервісів на замовлення та сервісів провайдерів аудіовізуальних сервісів держави-агресора ще 16-ма сервісами", — йдеться у заяві.
Медіарегулятор проаналізував результати моніторингу та вивчив матеріали та дійшов висновку, що ці ресурси не відповідають вимогам розділу ХІ закону України "Про медіа" і не можуть транслюватися на території країни.
До переліку було внесено такі медіасервіси:
- 24ТВ (24TV);
- Амедіатека (Amediateka);
- Baskino;
- Filmix;
- HD REZKA;
- КІНОГО;
- Кінокрад;
- Кіноточка;
- КіноЗапас;
- Кіон;
- Бачу;
- ГідОнлайн;
- Лайм HD TV — безкоштовне онлайн ТБ (Laim HD TV — besplatnoe onlain TV);
- Смотрешка (Smotreshka);
- Триколор Кіно і ТБ онлайн (Trikolor Kino i TV onlain);
- Цифрове ТБ 20 каналів безкоштовно (Tsifrovoe TV 20 kanalov besplatno).
Причина блокування
Як з'ясувала Нацрада, доступ до сервісу використовує доменне ім'я з РФ. Мова інтерфейсу за замовчуванням — російська. Реклама, що надається на сервісах, теж для росіян.
Загалом, станом на 9 листопада, до переліку сервісів держави-агресора внесено 22 медіасервіси.
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