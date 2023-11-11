Нова загроза для ЗСУ: окупанти оснастили "Ланцет" камерою для ударів вночі

Заявляється, що на дрон встановили тепловізор або інфрачервону камеру, щоб мати змогу бити вночі. Наразі оновлення проходить випробування.

У РФ розповсюджують відео, на якому зафіксовано роботу дрона-камікадзе "Ланцет" з приладом нічного бачення. Про це повідомляє "Мілітарний" з посиланням на російських пропагандистів.

На відео "Ланцет" використано в нічну пору доби, чого раніше не дозволяв робити обмежений набір камер. Тепер заявляється, що його оснастили недорогим тепловізором, проте в авторів порталу викликає сумніви така заява. Вони припускають, що мова йде про відеокамеру з інфрачервоним підсвічуванням.

Такі камери є дешевшими та більш доступними для придбання закордоном для РФ, ніж тепловізори. ІЧ-камеру можна придбати навіть на цивільному ринку. До того ж сумніви в наявності тепловізора виникають через вартість "Ланцету". Для одноразового дрона РФ навряд чи змогла б налагодити виробництво тепловізорів на власному промисловому комплексі.

Для демонстрації окупанти вдарили по будівлі

У виданні додають, що російські окупанти застосовують "Ланцети" для ураження бронетехніки, артилерії та інших важливих обʼєктів на фронті та в ближньому тилу української армії. Якщо атаки тепер будуть й в темний час доби, то це негативно вплине на можливості ЗСУ.

Наразі заявляється, що "Ланцети" з можливістю працювати в нічних умовах проходять випробування прямо на передовій.

Нагадаємо, 9 листопада ЗМІ писали, що "Ланцети" отримали нову боєголовку, тому можуть уражати цілі, які захищені сітками.

6 листопада 5 президент України Петро Порошенко анонсував придбання потужної системи РЕБ для боротьби з російськими дронами.