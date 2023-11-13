Дрон-камікадзе ЗСУ знищив БМП і зірвав наступ окупантів (відео)

Бронемашина пережила удар першого дрона-камікадзе, але українські оператори відразу ж запустили навздогін другий, який довів справу до кінця.

Українські військові з підрозділу SIGNUM разом із бійцями роти ударних безпілотних літальних апаратів "АХІЛЛЕС" із 92-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України імені Івана Сірка вивели з ладу гусеничну бойову машину піхоти (БМП-2) російської армії під час штурму. Відповідне відео опублікували в Telegram-каналі підрозділу в неділю, 12 листопада.

БПМ-2 їхала дорогою вздовж лісосмуги, від якої після інтенсивних боїв залишилися лише кілька оголених дерев. Слідом за броньованою технікою противника оператор БПЛА випустив дрон-камікадзе під назвою Rusoriz від волонтерської організації "Ескадрон", він доволі швидко наздогнав БМП-2 і уразив машину в районі корми. Бронетехніка продовжила рух, хоча й задимилася, проте навздогін уже летів другий дрон-камікадзе, який завершив справу.

Військові зазначили, що броньована машина піхоти, яку ліквідували дрони, вела наступальні дії проти українських бійців. Завдяки влучним ударам операторів, її було повністю знищено, тому вона більше не становить загрози для захисників України.

Нагадаємо, у другій половині жовтня FPV-дрони підірвали російську БМП у складних умовах. FPV-дрон був змушений летіти за низького сигналу і майже повної відсутності картинки, ймовірно, через велику відстань. Однак оператору безпілотного літального апарату вдалося вразити за допомогою дрона броньовану машину піхоти і підпалити її.

А дещо раніше бійці ЗСУ за допомогою дрона розправилися з технікою ЗС РФ. Крім удару, який завдав Т-62 дрон-камікадзе, броньована техніка окупантів постраждала від вибуху боєкомплекту. Вибух вийшов настільки сильним, що вежу танка відкинуло на якусь відстань від корпусу. Крім того, у танка детонував боєкомплект, тому за лічені секунди машину охопив вогонь.