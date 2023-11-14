"Бачить" російський БПЛА за 15 км: в Україні створили унікальну систему детекції (фото)

Ідея створити систему виявлення виникла у розробників у лютому 2023 року. Метою було зробити сучасне обладнання для виявлення дронів противника на великій відстані.

Українська компанія-виробник KVERTUS розробила унікальну систему детекції ворожих дронів MS AZIMUTH. Про технічні характеристики розробки представниця компанії-виробника розповіла медіа АрміяInform.

Ця система дає змогу заздалегідь виявити безпілотні апарати противника і швидко їх знищувати. Розробка може виявляти дрони на відстані близько 15 кілометрів. Наразі компанія готує всі необхідні дозвільні документи для отримання допуску Міноборони.

Виробник зазначає, що в країні немає аналогів цієї системи. Продукт також може бути інтегрований у вже наявні системи детекції, якщо вони використовуються на позиціях військових. Принцип роботи системи ґрунтується на виявленні та пеленгації безпілотних апаратів за сигналами випромінювання. Функціонал системи охоплює моніторинг радіочастотного спектра, вимірювання параметрів радіочастотного випромінювання, пеленгування та документування результатів роботи.

Компанія планує випустити перші серійні зразки системи наприкінці грудня, щоб вони могли служити Україні.

"Залишилося підтягнути інженерію і дещо модернізувати елементи кріплення і захисту, і наприкінці грудня перші серійні зразки будуть готові", — сказала представниця компанії KVERTUS.

Зі свого боку СЕО компанії KVERTUS Ярослав Філімонов на своїй сторінці у Facebook написав про те, як виникла ідея створити нову систему детекції.

"Що ж, друзі, хочу поділитися деталями. З лютого 2023 року в нас триває проєкт із розроблення детекції з нуля. Ми поставили собі за мету зробити якісне обладнання на сучасній елементній базі, яке буде виявляти БПЛА на відстані в 10 км, що дасть змогу відпрацьовувати по них заздалегідь", — написав він.

Технічні характеристики системи MS AZIMUTH:

діапазон робочих частот 30 — 6000 МГц;

миттєва смуга частот — 200 МГц;

швидкість сканування частот — 200 — 400 ГГц/c;

роздільна здатність за частотою — 30,5 кГц

максимальна дальність виявлення — 15 км;

Мінімальний час пеленгування — 32 мкс;

похибка пеленгування ≤ 8° (RMS);

коефіцієнт посилення антени — 6 дБ.

Так виглядає створена українським виробником система Kvertus Ms Azimuth Фото: Ярослав Філімонов/LinlkedIn

Нагадаємо, на початку вересня ми писали про те, що в Україні створили РЕБ-рюкзак Kvertus для військових. Обладнання успішно пройшло випробування і перші екземпляри вже передали українським військовим у зону бойових дій. Пристрій поміщається в стандартний рюкзак, який можна носити на спині. Назовні виступають тільки дві антени, які не заважають людині рухатися. У рюкзаку також передбачена вентиляція, яка покликана захистити пристрій від перегріву.

Дещо раніше, 19 червня стало відомо, що бійці ЗСУ отримають компактні засоби РЕБ для боротьби з дронами ЗС РФ. Проєкт Antidrone.cc з Мукачева очікує на поставку спеціальних антен і одразу відправить партію РЕБ на фронт для наших героїв. Портативний пристрій РЕБ має захист за стандартом IP65, тобто захищений від дощу і бризок води і працює на універсальному частотному діапазоні 900 МГц. Модель уже повністю готова до виробництва, єдиного, чого не вистачає для масштабного запуску, — спеціальних антен для передачі сигналу.