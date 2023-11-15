Fujitsu жорстко протестувала нікель-цинкові батареї: вони вдвічі кращі за конкурентів

Новий тип акумуляторів чудово підходить для центрів обробки даних і джерел безперебійного живлення, але навряд чи найближчим часом з'явиться в електромобілях.

Компанія FDK у співпраці з корпорацією Fujitsu, заявляють, що їхні нові нікель-цинкові батареї повністю готові до використання в джерелах безперебійного живлення ДБЖ навіть у дуже активному режимі використання. Про це повідомляє The Register.

Батареї, які компанії представили ще навесні 2023 року, вже пройшли довгострокові випробування, які довели, що вони зберігають 70-відсоткову місткість після 800 циклів зарядки та розрядки, що вдвічі перевищує стандартний термін служби свинцево-кислотних акумуляторів. Батареї також пройшли випробування, під час якого їх зберігали у вуличній шафі за температури від 0 ℃ взимку до 50 ℃ влітку. Компанія FDK заявила, що тестові батареї продовжували працювати безпечно, зберігаючи при цьому свою первісну місткість.

Нові нікель-цинкові батареї ZR-4/3FAUP Фото: FDK

Крім більш тривалого життєвого циклу і стійкості до великих коливань температури, нікель-цинкові батареї легше і чинять менший вплив на навколишнє середовище, ніж свинцево-кислотні альтернативи, які традиційно використовуються в ДБЖ. При цьому ціна на нові батареї аналогічна свинцево-кислотним акумуляторам. FDK і Fujitsu настільки впевнені у своєму продукті, що пообіцяли модернізувати обладнання, розширити постачання зразків клієнтам і розглянути можливість масового виробництва.

Як і інші нікель-цинкові батареї, модель ZR-4/3FAUP компанії FDK, по суті, є гідридною батареєю, в якій матеріал негативного електрода замінено сполукою цинку, що створює хімічний склад, відмінний від нікель-цинкових батарей. Ці типи батарей поєднують у собі нікель-металогідридний катод і цинковий негативний електрод, який наявний у лужних батареях.

У нікель-цинкових батареях поліпшена щільність потужності у два рази, ніж у свинцево-кислотних акумуляторів. Це означає, що вони можуть забезпечити швидке заряджання, необхідне для таких пристроїв, як ДБЖ у центрах оброблення даних та інших ситуаціях, коли потреба у швидкому заряджанні переважує турботу про довговічність пристрою.

"Нікель-цинковий акумулятор є одним з найбільш перспективних для стаціонарного застосування. У них використовуються електроліти на водній основі (лужні батареї), і вони економічно ефективні, як порівняти з літій-іонними батареями, — і, звісно, набагато кращі за свинцево-кислотні батареї з погляду щільності енергії, — розповів The Register доктор Річард Язамі, винахідник графітового анода. — Нікель-цинкові акумулятори можуть знайти свою нішу на ринку, особливо в системах резервного копіювання та зберігання енергії. Однак їхнє використання в електромобілях усе ще залишається невизначеним".

Раніше Фокус розповідав, що нові електроліти можуть стати революцією у виробництві батарей. Фізики зробили твердотільний акумулятор з хорошими характеристиками та невисокою собівартістю, що відкриває шлях до впровадження нової технології.