Попри санкції Китай отримає процесори 7-нм: де вироблятимуть сучасні чипи

Перехід на 7-нм техпроцес має підвищити продуктивність процесора Loongson 3A7000 на 20-30%.

Китайський виробник процесорів для ПК і графічних процесорів Loongson розпочинає перехід на 7-нм техпроцес уже 2024 року попри санкції США. Про це повідомляє портал Tom`s Hardware.

Сьогодні Loongson є одним із провідних виробників процесорів у Китаї й виробляє 12-нм процесори (імовірно, виготовлені китайською компанією SMIC), а перехід на 7-нм техпроцес має підвищити продуктивність процесора 3A7000 на 20-30%. Розробка 7-нм чипів почнеться наступного року, і, оскільки повне доопрацювання чипа вимагає часу, остаточні продукти, ймовірно, з'являться не раніше 2025 року.

Останній процесор компанії 3A6000, виготовлений за 12-нм техпроцесом, мабуть, має таку саму продуктивність, як чипи AMD Zen 3, що дуже вражає, з огляду на те, що Zen 3 був на крок попереду і створений більш досвідченою компанією. Однак 3A6000 — це всього лише чотириядерний процесор, а оскільки 3A5000 також був чотириядерним, цілком імовірно, що 3A7000 також матиме тільки чотири ядра, що означає обмежений приріст продуктивності при багатоядерному процесорі.

Процесор компанії 3A6000 виготовлений за 12-нм техпроцесом Фото: Twitter

Компанія пропонує більші процесори для серверів, і тут 7-нм техпроцес може зіграти вирішальну роль. Як і AMD, Loongson використовує чиплети для своїх серверних процесорів, кожен з яких містить 16 ядер. Новий 7-нм процес, мабуть, забезпечує більшу щільність на додаток до більш високої продуктивності та ефективності, а більша щільність означає менші розміри чипів або місце для більшої кількості ядер. 7-нм серверні процесори Loongson можуть або мати значно більшу продуктивність, або стати значно дешевшими у виробництві.

Єдине, що не зовсім зрозуміло, це те, де Loongson вироблятиме свої 7-нм процесори. Через санкції США замовлення не візьмуть такі фабрики, як Intel, TSMC або Samsung, тому залишається тільки один реалістичний варіант: Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC). Ця фабрика є найбільшим ливарним підприємством Китаю, і є інформація, що Huawei виробляє на SMIC 7-нм процесори для своїх смартфонів.

Портал Tom`s Hardware зазначає, що оскільки масове виробництво 7-нм процесорів буде здійсненне тільки до 2025 року, то вони будуть далеко не передовими. Адже, наприклад, у TSMC у 2025 році з'явиться процесор за 2-нм техпроцесом. І хоча чипи Loongson не будуть найшвидшими у світі, але це ще один крок до кремнієвої автономії для Китаю.

Раніше Фокус повідомляв, що Китай хитро обходить санкції та продовжує закуповувати обладнання США для виробництва чипів. Сполученим Штатам поки що не вдалося закрити ключову лазівку у своїх зусиллях з блокування доступу Китаю до передових технологій.