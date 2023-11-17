"Катастрофічний дефіцит": військовий розкрив, скільки і яких систем РЕБ не вистачає ЗСУ

Силам оборони України потрібні як "великі" системи, так і "окопні" комплекси, надійність яких поки що становить лише 30-35%, але це краще, ніж нічого.

В Україні виник гострий дефіцит засобів радіоелектронної боротьби на фронті. Український військовий експерт Сергій Бескрестнов, відомий під псевдонімом "Флеш", розповів в інтерв'ю УНІАН, скільки і яких комплексів не вистачає Силам оборони.

За його словами, потреби "великих" систем РЕБ закриті лише на 25%, на передовій в українських воїнів є лише 2-3% від необхідної їм кількості "окопних" комплексів. Сергій Бескрестнов наголосив, що основною проблемою є необхідність створення "купола", який захищатиме позицію з усіх боків, а це досить складно, адже коли придушуються одні частоти, противник переходить на інші.

"Катастрофічний дефіцит, — каже експерт. — Точно потрібен "купол", адже техніка в русі повертається в різні боки — до фронту і противника. Виникає складність: система, яка випромінює по колу і рівномірно розсіює перешкоди на всі боки кругової антени, потребує досить високої потужності. Або потрібен замість однієї кругової антени великий набір спрямованих на всі боки антен, що збільшує габарити, вартість".

"Велика" система РЕБ "Буковель AD" українського виробництва Фото: Скриншот

Він додав, що кожен політ FPV-дрона є унікальною ситуацією з різними рівнями сигналу і різними тактиками польотів. Так відбувається тому, що противник використовує різні частоти й антени для передачі сигналів.

"Тепер і ми, і противник робимо такі налаштування, що, у разі зникнення каналу управління, БПЛА продовжуватиме політ тією самою траєкторією, з тією самою швидкістю. Тобто, якщо дрон здалеку заходить на ціль, яка прикрита "куполом", і зв'язок перерветься, він її все одно вразить. Якщо раніше було достатньо, щоб "купол" спрацював на відстані 10-15 метрів від дрона, то тепер він має бути ефективним хоча б на 60 метрах", — додав експерт.

Сергій Бескрестнов наголосив, що наразі доступні українські рішення проти FPV-дронів забезпечують захист на рівні 30-35%, що не є стовідсотковою надійністю. Однак можливість створення такого захисту все ж існує. Але це вимагає великої потужності (близько 400 Вт) і безлічі антен, що ускладнює їх застосування. Існує також великий ризик, що такі потужні системи глушитимуть і українські дрони, якщо підрозділи не узгоджуватимуть роботу.

"Є ще рішення: намагатися придушувати не канал управління, а канал відеосигналу. Якщо я бачу, що на мене летить російський дрон, то в бік пульта запускають потужну перешкоду, щоб оператор втрачав зображення. Але проблема в тому, що тут ворог може перейти на інші частоти. І тоді потрібно буде рішення, яке скануватиме весь діапазон", — зазначив Сергій "Флеш". Експерт додав, що це правильний, але дорогий підхід, адже ціна такого РЕБ буде приблизно 5-8 тисяч доларів, а зараз окопні РЕБ продаються за 1-2 тисячі доларів.

Ще одна проблема у сфері систем РЕБ полягає в тому, що розробники можуть зіткнутися з проблемою дефіциту китайських комплектуючих. Китай також може обмежити поставки, тому є пропозиція налагодити виробництво комплектуючих в Україні, де є можливості і досвідчені фахівці. Багато хто говорить про необхідність створення вітчизняного підприємства для серійного виробництва РЕБ, але поки що такого підприємства немає. Камінь спотикання полягає в залученні великих підприємств, яким може не бути цікавим дрібносерійне виробництво.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що системи РЕБ стануть меншими і ще потужнішими, адже інженери вже створюють новий чіп для військових. ВМС США хочуть отримати найефективніший у світі підсилювач потужності, який можна встановити на обладнання невеликого розміру.

Раніше Фокус розповідав, що експерт викрив міф ЗС РФ про РЕБ-стійкість дрона SuperCam. Безпілотник не повинен вирізнятися високою стійкістю до систем радіоелектронної боротьби (РЕБ), але російські оператори вибирають діапазон навмисно, де українські системи РЕБ менш ефективні.