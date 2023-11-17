Виділили 13 млрд грн: "Укроборонпром" передасть військовим сотні дронів до кінця року

Із серпня "Укроборонпром" збільшив поставки БПЛА для фронту в сотні разів, а зараз випускає як невеликі FPV-дрони, так і апарати з високою дальністю польоту.

Концерн "Укроборонпром" планує поставити кілька сотень безпілотників для підтримки Сил оборони України до кінця поточного року. Про це розповів керівник Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації (Держспецзв'язку) Юрій Щиголь в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

За його словами, замовлення на вітчизняні дрони розмістила Держспецзв'язку в рамках проекту "Армія дронів". Керівник відомства також зазначив, що 80% БПЛА для Сил оборони закуповуються в українських виробників, і частка "Укроборонпрому" в загальних обсягах закупівель "Армії дронів" для фронту постійно зростає. Ще тільки в серпні було укладено перший контракт про закупівлю БПЛА, а станом на сьогодні таких налічується кілька сотень.

Юрій Щиголь також сказав, що "Укроборонпром" сьогодні створює і виробляє продукцію, яку раніше не виробляв уже десятки років, включно з FPV-дронами й дронами з високою дальністю. Ці продукти закуповуються і поставляються Збройним Силам України.

Керівник Держспецзв'язку також розповів журналістам, про те, що його відомство отримає з державного бюджету на безпілотники 13 млрд грн до кінця року і ще 43 млрд грн — наступного року. Це стало можливим завдяки тому, що Верховна Рада ухвалила закон про перерозподіл "військового" податку на доходи фізично осіб.

Юрій Щиголь зазначив, що ці кошти потрібні для закриття потреби "Армії дронів". І, якби Верховна Рада це не підтримала, уже в січні-лютому виникла б прогалина через те, що всі чекали б на виділення коштів із Держбюджету-2023. Таким чином Держспецзв'язку не отримало б перехідних контрактів на наступний рік.

"До кінця року ми поставимо фронту велику кількість дронів, як і було заплановано, а в січні-лютому не поставили б нічого, якби ці кошти не були передбачені. Перші закупівлі ми провели б тільки в березні. 13 млрд грн допоможуть нам перекрити потребу в січні-лютому. 43 млрд — я думаю, буде трохи більше — також підуть на забезпечення сил безпеки і оборони дронами", — сказала Юрій Щиголь.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що для ЗСУ закупили 5 тис. FPV-дронів. Зібрати 235 мільйонів гривень для закупівлі безпілотників на фронт вдалося за три дні.

А на початку жовтня ЗСУ отримали унікальні дрони Autel EVO MAX 4T. Безпілотники допоможуть безпечно проводити розвідку, коригувати артилерію та знаходити навіть добре замасковані об'єкти росіян завдяки штучному інтелекту. Він автоматично визначає різні типи цілей, відстежує їх на великій висоті та передає дані. Далі працюють ударні коптери та артилерія.