Чорна п'ятниця 2023: ТОП-7 смартфонів, які можна придбати в Україні зі знижкою

У "Чорну п'ятницю" українці отримають можливість купити топові гаджети від відомих брендів на кілька тисяч дешевше, ніж зазвичай.

В Україні почалася "Чорна п'ятниця" — масштабний розпродаж і чудова можливість придбати бажану техніку за максимально вигідною ціною. Фокус відібрав 10 найкращих смартфонів 2023 року, а також довідався, де і за скільки їх можна купити.

Насамперед ми склали ТОП-10 моделей телефонів, які з'явилися на ринку в 2023 році, володіють високими характеристиками і зацікавлять навіть найвимогливіших користувачів завдяки своїм особливостям. У цьому нам допомогли профільні зарубіжні портали Tech Advisor і Phone Arena, які проаналізували новинки. Фокус вивчив ринок і переконався, що такі смартфони продаються в Україні зі знижками на "Чорну п'ятницю".

Потім Фокус ознайомився з пропозиціями великих і популярних українських ритейлерів: "Алло", "Цитрус", "Фокстрот", Comfy і Moyo. У більшості випадків у них вигідні ціни, до того ж, магазини надають гарантію і сервісне обслуговування, тому покупці менше ризикують отримати підроблений або неякісний гаджет.

Найкращі смартфони 2023 року

Samsung Galaxy A54 Apple iPhone 15 Pro Apple iPhone 15 Pro Samsung Galaxy S23 Ultra Samsung Galaxy A14 Motorola Razr 40 Ultra Xiaomi 13T Pro Sony Xperia 1 V

Samsung Galaxy A54 — найкращий смартфон середнього класу

Samsung Galaxy A54 випустили в березні 2023 року Фото: Скриншот

Модель Galaxy A54 пропонує відмінний баланс ціни та якості. Смартфон має чудовий дизайн, гарний AMOLED-дисплей з частотою 120 Гц, хорошу камеру і тривалу роботу від акумулятора. На відміну від флагманів, він не підтримує бездротову зарядку, а також поступається за продуктивністю.

Характеристики Samsung Galaxy A54

діагональ екрану — 6,4 дюйма;

тип екрану — Super AMOLED;

роздільна здатність — 1080 x 2340;

чипсет — Exynos 1380;

основна камера — 50 МП (широкий об'єктив), 12 МП (ультраширокий), 5 МП (макро);

камера для селфі — 32 МП (ультраширока);

ємність акумулятора — 5000 мАг;

ОС — Android 13, One UI 5.1;

вага — 202 г.

Вартість Samsung Galaxy A54 в Україні

Модель є в наявності у всіх названих українських ритейлерів і пропонуються зі знижками з нагоди "Чорної п'ятниці".

6/128 ГБ — 16 599 грн ;

; 8/256 ГБ — 18 699 грн.

iPhone 15 Pro Max — найкращий iPhone усіх часів

Смартфон iPhone 15 Pro Max представили у вересні 2023 року Фото: Скриншот

Новинка від Apple 2023 року, яку дехто називає найкращим смартфоном у світі. Можливо, шанувальники інших брендів не погодяться з таким титулом, але це точно найкращий iPhone, який зараз є на ринку. І найдорожчим, що теж потрібно враховувати. В iPhone 15 Pro Max отримав низку невеликих змін, які в сукупності значно змінили актуальну модель порівняно з попередньою. Серед них варто виділити титанову рамку, чипсет нового покоління A17 Pro, який показує чудові результати в тестах.

У 2023 році Apple нарешті замінила порт Lightning на USB-C, а iPhone 15 Pro Max оснащений найшвидшим стандартом USB 3.0 (10 Гбіт/с). Фішкою 15-го покоління стала також універсальна кнопка, яка відкриває доступ до багатьох функцій. Ще одна велика зміна — нещодавно розроблена система камер "Тетрапризма". Він більш-менш використовує ту саму концепцію, що й зум-об'єктив перископа, але використовує одну призму для відбиття світла та забезпечення більшої фокусної відстані. У випадку iPhone 15 Pro Max — це 120 мм або 5-кратний оптичний зум.

Характеристики iPhone 15 Pro Max

діагональ екрану — 6,7 дюйма;

тип екрану — LTPO Super Retina XDR OLED;

роздільна здатність — 1290 x 2796;

чипсет — Apple A17 Pro;

основна камера — 48 МП (широкий об'єктив), 12 МП (телефото перископ) з 5-кратним зумом, 12 МП (ультраширокий), LIDAR;

камера для селфі — 12 МП (широкий), датчик глибини і біометричний;

ємність акумулятора — 4441 мАгод;

ОС — iOS 17;

вага — 221 г.

Вартість iPhone 15 Pro Max

Модель відображається на сайтах ритейлерів, і майже у всіх — зі знижкою, але "АЛЛО", "Цитрус", "Фокстрот" і Comfy повідомляють, що такий товар закінчився. У MOYO ще є версія iPhone 15 Pro Max зі сховищем на 512 ГБ у забарвленні Blue Titanium, а "Цитрус" пропонує замовити смартфон зараз за зниженою ціною і забрати, коли привезуть нову партію.

256 ГБ — 63 499 грн ;

; 512 ГБ — 73 499 грн.

Samsung Galaxy S23 Ultra — флагман серед флагманів

Samsung Galaxy S23 Ultra вийшов на ринок у лютому 2023 року Фото: Cкриншот

Якщо потрібен телефон з найповнішим набором функцій, то слід придивитися до Galaxy S23 Ultra. Це великий і дорогий гаджет, але він має все, чим тільки може здивувати сучасний смартфон. Додатково до всього цього власник отримає чудову потрійну камеру, дуже яскравий OLED-екран, зручний дизайн, високий час автономної роботи, передову продуктивність чипсета Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 і унікальний стилус S-Pen. З недоліків оглядачі виявили досить слабку селфі-камеру, яка погано передає зображення при тьмяному освітленні.

Характеристики Samsung Galaxy S23 Ultra

діагональ екрану — 6,8 дюйма;

тип екрану — Dynamic AMOLED 2X;

роздільна здатність — 1440 x 3088;

чипсет — Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2;

основна камера — 200 МП (широкий об'єктив), 10 МП (телефото перископ) з 10-кратним зумом, 12 МП (ультраширокий);

камера для селфі — 12 МП (широкий);

ємність акумулятора — 5000 мАг;

ОС — Android 13 (можливе оновлення до Android 14), One UI 6;

вага — 234 г.

Вартість Samsung Galaxy S23 Ultra

Під час "Чорної п'ятниці", великі українські ритейлери продають модель зі знижкою приблизно в 15%, що робить цю дорогу покупку набагато вигіднішою, ніж зазвичай. На відміну від новеньких iPhone, флагман Samsung зараз продається вільно.

12/256 — 46 999 грн ;

; 12/512 ГБ — 49 999 грн.

Samsung Galaxy A14 — найкращий бюджетний телефон

Samsung Galaxy A14 випустили в продаж у березні 2023 року Фото: Cкриншот

Бренд випускає пристрої різних цінових категорій, і нарівні з флагманами пропонує недорогі, але при цьому досить якісні моделі. Цього року їхній список очолила Galaxy A14. Її дизайн не такий витончений, як у Galaxy S23 Ultra, але теж досить зручний, фірмовий інтерфейс Samsung One UI також вигідно вирізняє телефон з-поміж конкурентів — він зручний та інтуїтивно зрозумілий. Смартфон може довго працювати без підзарядки, і це почасти завдяки простому 6,6-дюймовому Full HD-екрану з частотою 60 Гц.

Galaxy A14 явно поступається дорожчим смартфонам за потужністю і якістю фото. Втім, чипсет Helio G80 від MediaTek цілком непогано справляється з повсякденними завданнями і додатками, а основна камера доволі добре знімає при достатньому освітленні. Для здешевлення Samsung довелося також пожертвувати швидкістю зарядки і модулем 5G-зв'язку, — але він все одно поки не працює в Україні.

Характеристики Samsung Galaxy A14

діагональ екрану — 6,6 дюйма;

тип екрану — PLS LCD;

роздільна здатність — 1080 x 2408;

чипсет — Exynos 850;

основна камера — 50 МП (широкий об'єктив), 2 МП (макро), 2 МП (датчик глибини);

камера для селфі — 13 МП;

ємність акумулятора — 5000 мАгод;

ОС — Android 13, One UI Core 5;

вага — 202 г.

Вартість Samsung Galaxy A14

На "Чорну п'ятницю" в Україні можна придбати Samsung Galaxy A14 зі знижкою в 6%, смартфон продають усі вивчені нами ритейлери.

4/64 — 5 999 грн ;

; 4/128 ГБ — 6 599 грн.

Motorola Razr 40 Ultra — найкращий складаний телефон

Motorola Razr 40 Ultra вийшов у продаж у червні 2023 року Фото: Скриншот

Імовірно, найвідомішим складним смартфоном, випущеним у 2023 році, став Samsung Galaxy Z Flip 5, однак він поки що не дістався до українського ринку. Натомість в Україні вже є Motorola Razr 40 Ultra, і аналітики Tech Advisor вважають, що ця модель набагато краще підійде більшості користувачів. Головною її перевагою є 3,6-дюймовий зовнішній екран, що працює з частотою оновлення 144 Гц — він не лише значно більший, ніж у конкурентів, а й дає змогу запускати на ньому будь-які додатки. Внутрішній дисплей з діагоналлю 6,9 дюйма і частотою 165 Гц теж дуже хороший, а складка на ньому ледь помітна. Незважаючи на складну конструкцію, смартфон вийшов доволі міцним і отримав ступінь захисту IP52 від води і пилу.

Як завжди, не все ідеально з чіпсетом — чіпсет Motorola Razr 40 Ultra відстає на два покоління, та й камери поступаються топовим смартфонам на Android. Втім, ці недоліки не стануть критичними для більшості людей, які не захоплюються вимогливими відеоіграми або професійною зйомкою.

Характеристики Motorola Razr 40 Ultra

діагональ зовнішнього екрану — 6,8 дюйма;

діагональ внутрішнього екрана — 3,6 дюйма

тип екрана — складаний LTPO AMOLED;

роздільна здатність зовнішнього екрана — 1080 x 2640;

роздільна здатність внутрішнього екрана — 1056 x 1066;

чипсет — Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1;

основна камера — 12 МП (широкий об'єктив), 13 МП (ультраширокий);

камера для селфі — 32 МП, (широкий).

ємність акумулятора — 3800 мАг;

ОС — Android 13;

вага — 188,5 г.

Вартість Motorola Razr 40 Ultra

Модель можна придбати в магазинах "АЛЛО", "Фокстрот" і Comfy зі знижкою в 5%. В Україні представлено лише версію з 8 ГБ оперативної та 256 ГБ вбудованої пам'яті, тому обирати особливо не доводиться, хоча за кордоном продаються й інші комбінації. Купити Motorola Razr 40 Ultra в період "Чорної п'ятниці" можна за 29 999 грн.

Xiaomi 13T Pro — камери на всі випадки життя

Xiaomi 13T Pro у продажу з вересня 2023 року Фото: Скриншот

Це один з перших смартфонів з 1-дюймовим сенсором, які з'явилися в продажу за межами Китаю. Ця технологія має підвищити рівень камер смартфонів у найближчі пару років, але Xiaomi прийшла до цього раніше багатьох конкурентів. Tech Advisor провела тестування і виявила, що більша площа сенсора поглинає більше світла, і це призводить до надзвичайно якісних фотографій за слабкого освітлення і рівня деталізації, якого немає у менших сенсорів. До того ж, телефон оснащений потужним телеоб'єктивом на 50 МП і надшироким об'єктивом на 50 Мп, і досить потужним процесором.

Характеристики Xiaomi 13T Pro

діагональ екрану — 6,67 дюйма;

тип екрану — AMOLED;

роздільна здатність — 1220 x 2712;

чипсет — MediaTek Dimensity 9200 Plus;

основна камера — 50 МП (широкий об'єктив), 50 МП (телефото), 12 МП (ультраширокий);

камера для селфі — 20 МП;

ємність акумулятора — 5000 мАгод;

ОС — Android 13, MIUI 14;

вага — 206 г.

Вартість Xiaomi 13T Pro

У магазинах "АЛЛО", "Цитрус", "Фокстрот" і Comfy українці можуть знайти версію смартфона з 12 ГБ оперативної та 512 ГБ вбудованої пам'яті в трьох кольорах: чорний, альпійський блакитний і ромашковий зелений за 26 999 грн.

Sony Xperia 1 V — камера для профі

Sony Xperia 1 V випустили в продаж у липні 2023 року Фото: Скриншот

Sony Xperia 1 V — це сучасний телефон, орієнтований на камеру, з трьома різними додатками, які можуть перетворити його на ручний фотоапарат, камеру для відеоблогів або міні-кінематографічну установку. Модель оснащена вражаючим телеоб'єктивом, який фізично переміщується, забезпечуючи справжній оптичний зум від 3,5x до 5,2x завдяки лінзам 85 мм і 125 мм. Найбільшим нововведенням цього року є абсолютно новий датчик Exmor T, в якому використовується технологія двошарових транзисторних пікселів, що забезпечує низький рівень "шуму" і кращу здатність уловлювання світла.

Крім камери, у цього смартфона є й інші переваги, зокрема аудіороз'єм 3,5 мм, слот для карти microSD, тривалий час роботи від акумулятора, бездротова зарядка, дизайн преміум-класу. Єдиний серйозний недолік — ціна "кусається", хоча через майже чотири місяці після релізу вона помітно знизилася, а тут ще й знижки на "Чорну п'ятницю".

Характеристики Sony Xperia 1 V

діагональ екрану — 6,5 дюйма;

тип екрану — OLED;

роздільна здатність — 1644 x 3840;

чипсет — Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2;

основна камера — 48 МП (широкий об'єктив), 12 МП (телефото) з оптичним зумом і автофокусом Dual Pixel, 12 МП (ультраширокий);

камера для селфі — 12 МП;

ємність акумулятора — 5000 мАг;

ОС — Android 13 з можливістю оновлення до Android 14;

вага — 187 г.

Вартість Sony Xperia 1 V

З п'яти популярних магазинів модель продається тільки в "АЛЛО", при цьому в період "Чорної п'ятниці" ритейлер зробив знижку більш ніж у 2000 грн.