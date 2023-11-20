З 3D-принтера в бій: Німеччина передала ЗСУ дрони-конструктори Titan Falcon (відео)

Військові вже перевіряють, чи можуть нові безпілотники витримати суворі умови війни в Україні.

Збройні сили України отримали від американсько-української неурядової організації та німецької компанії Donaustahl GmbH кілька 3D-надрукованих безпілотних літальних апаратів дальнього радіуса дії Titan Falcon. Повідомлення про це з'явилося на сторінці German Aid to Ukraine — приватної ініціативи, яка відстежує російсько-українську війну — у соціальній мережі Х (раніше — Twitter) у неділю, 19 листопада.

"На замовлення американсько-української неурядової організації німецька компанія Donaustahl GmbH виготовляє 3D-надруковані БПЛА дальнього радіуса дії Titan Falcon і постачає їх українським збройним силам. Три таких БПЛА вже виготовлено. Усі передані ЗСУ", — йдеться в повідомленні.

Зі свого боку Defence Blog пише, що два з трьох переданих Україні безпілотників наразі проходять жорсткі випробування в умовах оперативної обстановки, демонструючи свою адаптивність і стійкість до різних умов місцевості.

Що відомо про Titan Falcon

Titan Falcon має видатні технічні характеристики, зокрема вражаючу тривалість польоту до 6 годин і дальність дії до 400 км. Крила, горизонтальні стабілізатори і вертикальний стабілізатор повністю знімні. Під крилами є великі відсіки для установки VTX (відеопередавачів) і RX (радіоприймачів) з достатнім поділом. Подвійні елеватори забезпечують резервування за тангажем, а повністю функціональні закрилки дають змогу м'яко злітати та сідати. Розробник пропонує обтічну носову частину для камери FPV, а також багаторівневий майданчик для встановлення панорамування/нахилу. На вибір пропонуються 3 варіанти закінцювань крила (вгору, прямо або вниз). Замовник також може вибрати звичайний хвіст або V-подібний хвіст. Є навіть додаткова частина фюзеляжу, яка підтримує картографічну камеру в черевній частині.

Технічні характеристики Titan Falcon:

розмах крил — 1,9 м;

площа крила — 4605 см2;

максимальна злітна вага — 6,6 кг;

крейсерська швидкість — 45-70 км/год.

Нагадаємо, 20 листопада ми також писали про те, що українським військовим передали 3 тис FPV-дронів. Українці зібрали за три дні 235 мільйонів гривень, які витратять на закупівлю ударних безпілотників з кумулятивними і осколково-фугасними боєприпасами.

А наприкінці жовтня ЗСУ передали дрони Heavy Shot, які не по зубах росіянам. Безпілотники скидають міни, калібром 60-120 мм і вагою до 40 кілограмів. Це корисне навантаження дрони здатні нести на відстань 20 кілометрів від точки зльоту.