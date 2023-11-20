Звільнений творець ChatGPT піде в Microsoft: над чим Сем Альтман там працюватиме

Крім Альтмана в Microsoft перейде і колишній засновник OpenAI Грег Брокман, який звільнився самостійно після рішення ради директорів змістити з керівної посади Сема Альтмана.

Сем Альтман і Грег Брокман, які є одними із засновників OpenAI, що створила популярного чат-бота ChatGPT на основі штучного інтелекту, після своїх звільнень можуть приєднатися до Microsoft. Про це в соцмережі X (колишній Twitter) заявив генеральний директор корпорації Сатья Наделла.

Заява гендиректора Microsoft про перехід Сема Альтмана і Грега Боркмана в Microsoft Фото: Скриншот

Сатья Наделла написав, що очікує, коли Сем Альтман і Грег Брокман приєднаються до Microsoft, щоб "очолити нову передову дослідницьку групу в галузі штучного інтелекту" в цій корпорації. У відповідь на це Сем Альтман написав у соцмережі X (колишній Twitter): "Місія триває" зробивши репост допису Наделли.

Відповідь Сема Альтмана на повідомлення Сатьї Наделли Фото: Скриншот

Як зазначає портал Interesting Engineering, в історії працевлаштування це має бути найшвидше повернення на роботу людини, яку щойно звільнили. "Місія", про яку говорить Альтман, імовірно, є місією OpenAI "забезпечити, щоб загальний штучний інтелект приносив користь усьому людству", підкреслює видання.

Нагадаємо, Microsoft інвестувала понад $10 млрд, володіє 49% акцій OpenAI та використовує весь потенціал напрацювань компанії у сфері штучного інтелекту у своїх продуктах, зокрема для розвитку свого інтелектуального помічника Copilot.

Керівник Microsoft Сатья Наделла вчора написав в офіційному блозі Microsoft, що у корпорації є довгострокова угода з OpenAI, яка надає повний доступ до всього, що потрібно Microsoft для реалізації розвитку продуктів на основі штучного інтелекту, тож продуктам корпорації нічого не загрожує.

За даними Reuters, сотні співробітників OpenAI підписали лист із вимогою відправити у відставку раду директорів, інакше вони підуть і підуть за колишнім генеральним директором компанії Семом Альтманом на його новій посаді в галузі штучного інтелекту в Microsoft.

У листі, який підписали приблизно 600 із приблизно 770 співробітників компанії, що займається штучним інтелектом, ідеться про те, що ті, хто підписав лист, "не можуть працювати на або з людьми, яким бракує компетентності, розважливості та турботи про нашу місію і співробітників".

Еммет Шир з Twitch тепер очолить OpenAI Фото: Getty

Тим часом рада директорів OpenAI досить швидко визначилася з новим керівником компанії. Не минуло й двох діб відтоді, як технічна директорка Міра Мураті тимчасово обійняла посаду виконувачки обов'язків керівника, як сьогодні на постійній основі цю посаду обійняв генеральний директор Twitch Еммет Шир. Він заявив, що, отримавши дзвінок з OpenAI з пропозицією роботи, "порадився зі своєю сім'єю і поміркував над цим лише кілька годин".

Якщо раптом Сем Альтман з якоїсь причини не захоче працювати з Microsoft, то Франція із задоволенням скористається його досвідом. Зміщеного главу OpenAI будуть раді бачити у Франції на тлі інтеграції штучного інтелекту (ШІ), заявив міністр Франції, який відповідає за цифрові питання Жан-Ноель Барро.

Тим часом корпоративні клієнти OpenAI шукають виходи, сигналізуючи про можливу відмову від послуг інструментарію компанії. Як стало відомо порталу The Information зі своїх джерел, понад 100 клієнтів OpenAI вже зв'язалися з конкурентом OpenAI Anthropic, стартапом, який за останні місяці залучив мільярди доларів від Amazon і Google.

Інші звернулися до Google Cloud і Cohere, конкурента OpenAI. Багато клієнтів OpenAI також розглядають можливість переходу на сервіс Microsoft Azure, яка пропонує копії моделей OpenAI та інших інструментів на основі ШІ.

Раніше Фокус повідомляв, що штучний інтелект майже всього навчився, а нестача даних зіграє злий жарт, кажуть учені. Експерти задаються питанням, як моделі ШІ розвиватимуться в майбутньому, коли вже нізвідки буде брати нові тексти або зображення. Кілька варіантів вони вже придумали.