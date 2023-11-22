У Китаї створили унікальний "тандемний" VTOL-дрон: у чому переваги конструкції

Незвичайний безпілотник може підійматися на висоту до 5,5 км і стабільно летіти за сильного вітру або морозу, хоча його аеродинаміка гірша, ніж у традиційних апаратів.

У Китаї показали перший у своєму роді тандемний безпілотник з вертикальним зльотом і посадкою (система VTOL), який, завдяки такій конструкції, має посилену стійкість під час поривів вітру і може обходитися без злітної смуги. Про це повідомляє портал Global Times.

Новаторський глобальний тандемний БПЛА вертикального зльоту і посадки з літаючим крилом представлений у Шеньчжені на 25-му Китайському ярмарку високих технологій (CHTF). Новий тип дрона незалежно розроблений і виготовлений дослідниками з Чанчуньського інституту оптики, точної механіки й фізики Китайської академії наук.

Дослідники опанували весь технологічний ланцюжок, включно з системою водіння, об'єднанням даних датчиків, системою управління польотом і алгоритмами управління. Згідно зі звітом, дослідники досягли кількох меж продуктивності дронів, як-от робота за температури до -40 C, висоти польоту 5500 метрів, а також зліт і посадку за сильного вітру.

Фу Цяньшао, китайський авіаційний експерт, повідомив виданню Global Times, що Китай також розробив дрони з вертикальним злетом і посадкою з одним крилом, і порівняно з традиційною конструкцією з поодиноким крилом, ця нова конструкція з тандемним літаючим крилом може забезпечити більшу стабільність під час роботи в польоті за сильного бічного вітру. За словами Фу, хоча конфігурація тандемного крила має меншу аеродинамічну ефективність, ніж еквівалентна традиційна конфігурація з одним крилом, переваги, які вона надає, в цьому разі більш значні.

Як джерело живлення БПЛА в основному використовує літієві батареї нової енергії, а його ротор забезпечує підйомну силу під час вертикального зльоту і горизонтальну тягу після переходу в горизонтальний політ. Це також забезпечує БПЛА чудову вантажопідйомність і витривалість. Загальна вага становить близько 50 кілограмів при повному завантаженні, вантажопідйомність — близько 17-18 кілограмів, а час автономної роботи — до чотирьох годин.

Раніше Фокус розповідав, що китайський бойовий дрон Scorpion A став смертоноснішим. Тепер цей дрон здатний нести набагато більше ракет і бомб для знищення сил противника.