Виявляти ворога стане легше: українська DELTА отримала новий функціонал

У Міноборони кажуть, що новий функціонал системи дозволить українським військовим швидше ухвалювати рішення та мати перевагу на полі бою.

В українській системі управління військами DELTA з’явився новий функціонал, який дозволить військовим швидке виявляти ворога. Про це повідомляють у Міністерстві оборони України.

Тепер у системі ситуаційної обізнаності буде модуль колективної онлайн-дешифровки та стрімінгу. Так, тепер українські військові зможуть швидше поширювати інформацію про ворожу техніку та силу, виявлену за допомогою онлайн-стрімів з БПЛА.

Фото: Міноборони України

"Виявляти цілі та координуватися між підрозділами можна буде в рамках єдиної платформи", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що такий функціонал дозволить Силам оборони швидше ухвалювати рішення та мати перевагу на фронті.

Що таке система ситуаційної обізнаності Delta

DELTА є новітньою онлайн-системою, яка дозволяє у реальному часі стежити за ситуацією на полі бою та бачити дані про ворога на цифровій карті. Зокрема, вона збирає, обробляє та відображає інформацію про ворожі сили. За допомогою цієї системи відбувається координація між підрозділами Сили оборони, а також планування бойових завдань та операцій. Розробив платформу Центр інновацій та розвитку оборонних технологій Міноборони України, а запровадили систему в українській армії 4 лютого цього року.

Користуватися системою можна на будь-якому пристрої не залежно, ноутбук це чи телефон. Також вона оснащена засобами моніторингу підозрілої активності, що не дозволяє ворогу здійснити кібератаку на систему.

Як повідомлялося у липні, система управління армією успішно пройшла тести НАТО та обмін інформацією. Зокрема, інформація у DELTА надходить від аеророзвідки, супутників, стаціонарних камер, військової техніки та навіть чат-ботів "єВорог" і "STOP Russian War".

Нагадаємо, в Україні є ще одна система, яка допомагає українським військовим на фронті – Griselda. Як розповів в інтерв’ю Фокусу керівник компанії Олексій Теплухін, система може змінити хід військових дій. Зазначимо, що технологію Griselda також інтегровано у систему ситуаційної обізнаності DELTА.

Працювати система почала ще минулого року. Системи є великою загрозою для російської армії, тому, окупанти намагаються хакерськими методами зірвати її роботу. Зокрема, за останній рік система створила понад 200 тис. груп цілей, які були відправлені у систему DELTА.