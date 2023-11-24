"Не змогла сховатися": ударний дрон "Пегас" підірвав російську ТОС "Солнцепек" (відео)

"Солнцепек" використовується для знищення легкої броньованої техніки, живих сил противника на відкритій місцевості, а також для руйнування фортифікаційних споруд шляхом потужного об'ємного вибуху.

Бійці з Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України за допомогою дрона-камікадзе знищили російську важку вогнеметну систему "Солнцепек". Відповідне відео опублікували в Telegram-каналі виробників вітчизняних FPV-безпілотників "Ескадрон" у п'ятницю, 24 листопада.

ТОС-1А "Солнцепек" російські окупанти поставили поблизу зруйнованих будівель. Останні не стали перепоною для дрона-камікадзе, який під керівництвом оператора БПЛА успішно підлетів до наміченої цілі та підірвав військову техніку противника.

"Чергова важка вогнеметна система "Солнцепек" не змогла сховатися від нашого дрона-камікадзе "Пегас", — підписали розробники опубліковані відеокадри.

Зазначимо, що "Солнцепек" — це російська система озброєння, призначена для виведення з ладу легкоброньованої та автомобільної техніки, підпалу та руйнування будівель і споруд об'ємним вибухом, а також знищення живої сили супротивника, розташованої на відкритій місцевості та у фортифікаційних спорудах. Знищення відбувається шляхом впливу на ціль високої температури, осколків, ударної хвилі та надлишкового тиску, що створюється під час масованого застосування некерованих реактивних снарядів у термобаричному та димозапалювальному спорядженнях. Дальність ураження досягає 6 кілометрів.

Нагадаємо, наприкінці липня дрон "Пегас" уразив російський "Солнцепек" за $15 млн. Військові "відпрацювали" по техніці супротивника безпілотником, закупленим для бійців у межах проєкту "Армія дронів". На відео, знятому БПЛА, зафіксовано, як центральною дорогою в зруйнованому поселенні їде ТОС "Солнцепек". Оператор направив дрон і змусив його уразити ціль.

Також ми писали про те, що на початку липня ЗСУ вдарили по позиціях окупантів трофейною системою ТОС-1А "Солнцепек". За інформацією російських пабліків, вогнеметна система була захоплена українськими військовими під час "відведення підрозділів ЗС РФ" з Харківської області восени минулого року.