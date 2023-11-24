Самі вибирають і атакують цілі: Росія застосовує в Україні рої нових дронів Z-53, — ЗМІ

Система автоматичного наведення, якою оснащені безпілотники, робить удари дронів більш скоординованими й точними.

Росія почала застосовувати в Україні нову модифікацію дрона "Ланцет" — безпілотник Z-53 або "Виріб-53", який здатний шукати групові цілі та знищувати їх у складі рою. Про це пише онлайн-журнал Army Recognition.

За наявними даними, російські війська розпочали розгортання нової версії безпілотника-камікадзе "Ланцет", що отримала назву "Виріб-53" або Z-53. Ба більше, перші зразки цього нового дрона вже нібито випробували в бойових діях на території України.

Безпілотник Z-53: що про нього відомо

Характерною особливістю "Виробів-53" є наявність системи автоматичного наведення, яка здатна автономно визначати і розрізняти різні типи цілей, що потенційно може підвищити точність і успішність ударів. Хоча повні можливості безпілотника поки не відомі, заявлена здатність до автономного виявлення цілей свідчить про високий рівень технологічної складності, зазначає медіа.

Дрон "Виріб-53/Z-53" був представлений на підмосковній виставці "Армія-2023" у серпні 2023 року. Рекламний ролик, випущений виробником, розповідає про унікальну геометричну конструкцію безпілотника: чотири великі крила, встановлені під кутом 45 градусів у передній частині, відрізняються від традиційної Х-подібної конфігурації. Під час запуску ці крила розкриваються, і, що примітно, у дрона відсутні задні стабілізатори-крила. Приводиться в рух заднім гвинтом, "Виріб-53" оснащений помітною камерою, спрямованою донизу, яка відіграє важливу роль у картографуванні довкілля і захопленні цілей.

Z-53 має вантажопідйомність до 5 кг і призначений для роботи в складі рою, що взаємодіє і координує між собою для виявлення і цілевказівки різних наземних цілей. Ці цілі можуть бути найрізноманітнішими — від позицій зенітної та реактивної артилерії противника до бронетанкових підрозділів. Це значне вдосконалення порівняно з безпілотниками нинішнього покоління Lancet.

За способом розгортання безпілотники Z-53 помітно відрізняються від своїх попередників. Замість того щоб запускатися зі спеціалізованих пневматичних напрямних, вони випускаються з компактних наземних труб, що нагадують мінометні системи. Така конструкція забезпечує зручність транспортування і розгортання, оскільки безпілотники можуть перевозитися як у тубусі, так і в складі батарей 2х2 за допомогою легких транспортних засобів. Багатофункціональні транспортні труби слугують не тільки для зберігання і транспортування, а й як пусковий механізм для БПЛА, що виключає необхідність складання в польових умовах.

Нагадаємо, наприкінці жовтня стало відомо, що ЗС РФ почали використовувати новий дрон "Виріб-53". Ймовірно, у майбутньому російське військове командування сподівається за допомогою нових "Ланцетів" подолати українську протиповітряну оборону.

А на початку серпня ми писали про те, що окупанти роблять "Ланцети" (зокрема й нові модифікації) на верстатах з Японії та Кореї. Росіяни використовують роботизований дриль японської компанії FANUC, щоб зробити важливі технологічні отвори в корпусах дронів-камікадзе "Ланцет".