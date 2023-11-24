Майбутнє ППО за мікрохвильовою зброєю: як вона працює і чому краща за ракети (відео)

Уже існують потужні мікрохвильові випромінювачі, які майже миттєво "випалюють" цілі рої дронів без шкоди для людей або навколишньої інфраструктури.

Потужні мікрохвильові випромінювачі мають стати новою технологією для боротьби з безпілотниками, яка значно посилить можливості будь-якої армії на сучасному полі бою. Видання Interesting Engineering з'ясувало, як вони працюють і яку користь принесуть військовим.

Традиційні методи боротьби з дронами, коли їх збивають ракетами або стрілецькою зброєю, спричиняють великі витрати, що часто перевищують вартість самої цілі, водночас створюють ризики для життів мирних жителів і критичної інфраструктури. Віднедавна інженери активно розробляють некінетичні засоби ураження, що використовують лазерні промені або мікрохвилі. Уже існують системи, які знижують до мінімуму супутній збиток, водночас ефективно збиваючи літальні апарати.

Випромінювачі НВЧ-діапазону (0,3-300 ГГц) спрямовують мікрохвилі точно на електронні системи дронів і порушують їхню роботу, фактично "випалюючи" електроніку зсередини. На відміну від ракет або лазерів, вони мінімізують шкоду для людей та іншого електронного обладнання, що ідеально відповідає етичним принципам сучасної війни.

Ще одна важлива перевага такої зброї — можливість вражати відразу кілька цілей на великій відстані. Завдяки цьому "мікрохвильовки" чудово підходять для боротьби з роями дронів, захисту критичної інфраструктури та безлічі інших завдань. Швидкий розвиток мікрохвильових технологій, включно з підвищенням енергоефективності та зменшенням розмірів, передбачає майбутнє, в якому ці системи стануть ще більш портативними, універсальними і легко вбудовуваними в різні платформи.

Одним із уже наявних рішень у цій галузі є антидронова установка Leonidas, розроблена компанією Epirus Technologies зі США. Вона використовує мікрохвилі високої потужності в частотному діапазоні 8-12 ГГц для ефективного відключення дронів. Leonidas вирізняється компактною і легкою конструкцією, що полегшує встановлення на різних платформах, зокрема на транспортні засоби, щоб швидко підготувати і запустити там, де така зброя найбільше потрібна.

На початку листопада 2023 року Epirus Technologies відзвітувала про випробування Leonidas, які пройшли успішно. Розробники кажуть, що вона може майже миттєво вражати цілі, не перегріваючись, а також не потребуючи перезаряджання. Оператори можуть точно і безпечно контролювати імпульс для атаки окремих дронів або цілих груп, виводячи з ладу їхні електронні компоненти. У жовтні 2022 року Leonidas встановили на бойову броньовану машину Stryker і провела інші випробування. Американські військові атакували й успішно вразили рій БПЛА.

Ще однією страхітливою мікрохвильовою системою для боротьби з дронами є Тактичний потужний оперативний відповідач (Tactical High-power Operational Responder або скорочено THOR), розроблений дослідницькою лабораторією Військово-повітряних сил США. THOR, як і Leonidas, використовує мікрохвилі для відключення дронів, але має деякі відмінні технічні характеристики. Працюючи в тому ж діапазоні частот, що й Leonidas, THOR може похвалитися вихідною потужністю 100 кВт з можливістю посилення до 150 кВт. Така масштабованість підвищує ефективність THOR проти широкого спектра дронів, від невеликих квадрокоптерів до більших апаратів літакового типу.

THOR може захищати повітряний простір від БПЛА в радіусі 5 км. Ключовою особливістю системи є її здатність одночасно виводити з ладу кілька дронів, що робить її незамінною в ситуаціях, коли потрібні швидкі та рішучі дії проти численних повітряних загроз. Компактна і транспортабельна конструкція швидко встановлюється, що збільшує тактичні переваги для захисту від нальотів безпілотників. THOR можна перевозити на різному військовому транспорті, включно з вантажівками та всюдиходами, щоб використовувати як у польових, так і в міських умовах.

"Коли ми дивимося в майбутнє повітряної безпеки, стає зрозуміло, що мікрохвильова технологія в системах боротьби з дронами є квантовим стрибком уперед. Завдяки своїй здатності мінімізувати супутню шкоду, точно націлювати загрози і вражати кілька цілей на відстані, мікрохвильові системи, такі як Leonidas і THOR, готові зіграти ключову роль у захисті нашого неба, захисті критичної інфраструктури та гарантуванні безпеки людського життя у світі, що стає все більш орієнтованим на дрони", — підсумували аналітики Interesting Engineering.

Раніше писали, що США витрачає близько $1 млрд на розробку енергетичної зброї на рік. Міноборони особливо зацікавлене в мікрохвильових і лазерних випромінювачах.