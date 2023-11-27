"Відправимо до кінця року": у РФ створюють свої морські дрони-камікадзе для війни в Україні

За словами розробників, російські військові зможуть використовувати безпілотні катери, щоб завдававати ударів, навантаживши 600 кілограмами тротилу.

Військово-промисловий холдинг KMZ обіцяє до кінця 2023 року поставити армії Росії перші морські безпілотники. Про це керуючий директор Михайло Даниленко заявив в інтерв'ю агентству "РИА Новости".

За його словами, холдинг отримав від Міноборони РФ замовлення на першу дослідну партію з 10 нових дронів. Це будуть плоскі безпілотні катери з низькою посадкою для малопомітності на воді. Вони зможуть долати відстань до 200 км, розвиваючи швидкість до 80 км/год.

Безпілотники розраховані на корисне навантаження близько 600 кг, у них можна розмістити засоби для ведення розвідки, спеціальні вантажі та вибухівку (тротил) — завдяки цьому дрони зможуть атакувати цілі в режимі "камікадзе", вибухаючи при зіткненні. Крім того, їх пропонують використовувати як майданчик для запуску або приземлення безпілотних літальних апаратів, а також як засіб радіоелектронної боротьби з ними.

Михайло Даниленко запевняє, що KMZ уже розпочав створення нових безпілотників і навіть зібрав перші "водометні рушії". Незабаром апарати планують випробувати в зоні бойових дій на території України, і якщо тести пройдуть успішно — почати серійне виробництво.

Можливо, в основу нових морських дронів лягли напрацювання за проєктом робототехнічного комплексу із середнім робочим безпілотним катером "Візир-700", який KMZ представив у жовтні 2023 року. Згідно з офіційним сайтом холдингу, саме судно має довжину 6,7 м і запас ходу до 30 годин, а сам комплекс призначено для проведення гідрографічних робіт, хоча на виставках холдинг показав зразок із бойовим модулем, встановленим на носі апарата.

KMZ уже розробив безпілотний катер "Візир 700" Фото: Скриншот

Безпілотник оснащений гідролокатором і профілографом із датчиком швидкості течії, а також інтелектуальними технологіями технічного зору, щоб визначати типи об'єктів і обходити перешкоди. Крім того, інженери передбачили систему мультиагентної взаємодії, яка дасть змогу кільком дронам діяти групою. Інтерфейс користувача дає змогу задавати маршрути, отримувати дані телеметрії, візуалізувати в реальному часі дані з корисного навантаження і будувати цифрові карти глибин, отримувати дані про розбіжність із перешкодами. Комплекс можна оперативно розгорнути з берега для робіт у прибережних районах і використовувати в далекій морській зоні з судна-носія.

До холдингу KMZ входить Кінгісеппський машинобудівний завод у Санкт-Петербурзі та сім виробничих майданчиків, створених на його базі. Підприємства створюють різні катери, а також дизельні генератори для військових спецмашин, кухонь, медцентрів і польових систем, а також трали для розмінування, деталі для двигунів, охолоджувачі для бойових кораблів ВМФ РФ.

"Ми маємо сьогодні втричі збільшені замовлення, це раз. І в рази скорочені терміни ремонту: якщо раніше це було 90 днів, то сьогодні це 30 днів. Сьогодні їх багато, на наступний рік їх буде ще більше", — похвалився Михайло Даниленко.

У липні з'явилася інформація, що в Росії створюють морські дрони-камікадзе з 200 кг вибухівки. У мережі з'явилися фотографії апарату з дерев'яним корпусом, з неї не можна сказати, де буде розміщуватися двигун та інше обладнання.

22 листопада повідомляли, що в Криму знайшли український морський дрон Magura v5. Апарат опинився на березі моря неушкодженим.