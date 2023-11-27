"Видимі результати": як українські хакери руйнують Росію і чого досягли з початку війни

Кіберармія України перейшла від випадкових ударів по слабких місцях до цілеспрямованого злому найважливіших ресурсів. Її успіхи не завжди помітні, оскільки Росія приховує проблеми, що виникають.

Російська Федерація впродовж повномасштабного вторгнення в Україну значно постраждала від діяльності українських хакерів, яку останні розгорнули. Про це розповів прессекретар Ukrainian Cyber Alliance (UCA) Андрій Баранович в інтерв'ю DOU.

За його словами, на початку вторгнення в співтоваристві програмістів почався хаос, але останні півтора року в Україні з'явилася неофіційна кіберармія, яка завдає державі-агресору великої шкоди. Навіть якщо судити з публічних витоків інформації, масштаби просто колосальні. Тільки те, що лежить на Telegram-каналах, — це мільярди записів. Практично будь-яка людина в Росії (навіть та, яка ніколи не користувалася комп'ютером) потрапляє в ці злиті бази даних. Є можливість знайти, відстежити будь-кого, зокрема співробітників російських спецслужб, армії — якраз те, що корисно знати. Такі витоки даних — тільки верхівка айсберга, тому що одночасно зливаються величезні масиви непублічної інформації, яка надходить безпосередньо нашій армії, спецслужбам.

"В Україні з'явилася спільнота, яка точно знає, чого хоче. А ми хочемо перемоги у війні. Хакінг і злами — це нехай і не вирішальна, але частина спільних зусиль, що дає цілком видимі результати", — прокоментував експерт.

Він зазначив, що UCA змістилася від опортуністичних атак до цільових атак, де хакери можуть досягти бажаного ефекту. Масштаби їхньої роботи значно зросли, і якщо на початку повномасштабної війни це були кілька дефейсів, то тепер організація відстежує тисячі цілей на території РФ. Не так давно публічно розповіли про зломи ресурсів Федеральної служби виконання покарань і військового блоку ОДКБ.

"UCA прагнув показати рівень: ми можемо "зламати" міністерство, "вломитися" до в'язниці. Або цей військовий блок, який нібито протистоїть НАТО, — все звідти витягнути і розмістити повідомлення, які РФ та інші країни з ОДКБ будуть змушені потім спростовувати. Природно, їм це не додає ні довіри, ні стабільності", — висловився Андрій Баранович.

Кіберексперт додав, що руйнування окремих систем також завдає значної шкоди Російській Федерації. Так, країна-агресор була змушена внести коригування у своє законодавство та вжити заходів щодо кібербезпеки, але це, на думку Барановича, не дасть відчутного результату. Однак він не зміг поділитися конкретними подробицями про результат діяльності українських кіберфахівців, оскільки це секретна інформація.

"Ми всі читаємо новини. Періодично туди це потрапляє: десь щось зупинилося, зламалося, загорілося, не працює зв'язок або в телевізорі замість фільму з'явилося звернення Зеленського Дещо я просто не можу розповідати. Ми працюємо з військовими і спецслужбами — це вже не зовсім наші секрети", — пояснив прессекретар Ukrainian Cyber Alliance.

Андрій Баранович нагадав, що в лютому 2022 року Державне управління розвідки змогло самостійно виявити кілька сотень співробітників ФСБ. Своєю чергою це стало можливим, завдяки ефективним витокам із баз даних.

"Це вражає. Хоча в кібервійні не завжди є зовнішні ефекти — з відеотрансляціями, блекаутами, але загалом збиток катастрофічний. Російська Федерація отримує серйозні збитки, і я цьому радий", — резюмував Баранович.

У будь-якій, навіть найбільшій і найпросунутішій компанії, можна знайти проломи в системі захисту. У Росії приблизно така сама ситуація з кібербезпекою, що і в Україні, але якщо українці іноді роздмухують скандали в цій сфері, то росіяни свято впевнені в геніальності своїх програмістів і найвищому рівні майстерності. Небажання жителів РФ визнавати свої вразливості тільки грає на руку хакерам, оскільки багато атак проходять непоміченими. Часом адміністратори ресурсів просто бояться доповісти про зломи і приховують проблеми навіть від свого безпосереднього керівництва, не кажучи вже про державні відомства, що відповідають за кібербезпеку.

Нагадаємо, 27 листопада стало відомо про те, що хакери проникли в департамент Конашенкова в Міноборони РФ. Хакери вивчили документацію, яка має стосунок до Ігоря Конашенкова. Зокрема, ознайомилися з його "звітами" перших тижнів війни за березень 2022 року. У звіті зазначено, що протягом місяця ЗС РФ нібито знешкодили півтори тисячі українських танків та ще понад тисячу одиниць "спеціальної військової техніки".

Також дещо раніше ми писали про те, як Україна використовує проти РФ хакерів. Для того, щоб робота проти окупантів в інформаційному просторі стала ефективнішою, державі необхідно впорядкувати подібні процеси.