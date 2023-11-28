Самі знаходять і атакують цілі: Іран похвалився "розумними" дронами-камікадзе Shahin-1

Новинка іранської оборонної промисловості дуже нагадує американські баражуючі боєприпаси Switchblade-600.

Армія Ірану представила свій новітній безпілотник-камікадзе Shahin-1 під час церемонії введення в експлуатацію вертолітного майданчика есмінця Dillman 27 листопада. Про це повідомляє видання Defence Blog.

Shahin-1 є автономним баражувальним боєприпасом, призначеним для виявлення, відстеження та ураження цілей, вказаних оператором. Судячи з опублікованих фотографій, він влаштований майже так само, як американські Switchblade-600, має довгастий корпус з боєголовкою і дві пари складних крил. У складеному стані одна пара розташовується зверху, а друга — знизу корпусу. Детальні технічні характеристики не розкриваються.

Для запуску безпілотника використовується установка у вигляді контейнера, схожа на установку для БПЛА Meraj-521 і Sina. Як зазначає Defence Blog, це показує послідовний підхід Ірану до розробки безпілотників.

Іранські військові показали безпілотники Shahin 1 Фото: IRNA

Однією з найбільш яскравих особливостей Shahin-1 іранці називають універсальність при експлуатації. Дрон розробили для розгортання з різних наземних і військово-морських платформ, щоб надати військовим перевагу в різних військових сценаріях. Така гнучкість дає змогу операторам адаптуватися до різних бойових умов і тактичних вимог.

Сайт Army Recognition пише, що головною перевагою Shahin-1 стала висока автономність. Це не просто дистанційно пілотований апарат, а розумний, самоврядний боєприпас, здатний самостійно визначати й уражати зазначені об'єкти. Ця вдосконалена функція використовує передові технології для автономного виявлення та ураження цілей, що є критично важливим аспектом у сучасній війні, де точність і автономність набувають дедалі більшого значення.

На есмінці Dillman встановлять 12 пускових установок Shahin-1 Фото: Twitter

Ізраїльський інформаційно-аналітичний сайт "Детали" пише, що на іранському кораблі Dillman планують встановити 12 контейнерних установок для запуску Shahin. Есмінець прийняли до складу ВМФ Північного флоту Ірану після 6 років будівництва. Це 1400-тонне судно, назване на честь північного іранського міста. Його довжина становить 95 метрів, ширина — 11 метрів, і він здатний запускати торпеди під час руху зі швидкістю 30 вузлів (56 км/год).

Нещодавно писали, що в Ірані показали оновлений ударний дрон Sina, скопійований зі Switchblade-300. Іранські джерела стверджують, що такі безпілотники оснащені спеціальними сенсорами для наведення, бойовою частиною вагою близько 1 кг і можуть вражати цілі на відстані близько 5 км.