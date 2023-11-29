Рятують від колапсу: Microsoft подовжила Україні безкоштовний доступ до "хмари"

За інформацією віцепрем'єра Михайла Федорова, корпорація Microsoft вже надала українцям безоплатні сервіси, технічну підтримку, обладнання та гранти на суму понад 540 мільйонів доларів.

Microsoft ще рік надаватиме безоплатні хмарні послуги Україні. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Він підкреслив, що це дуже допомагає у цифровізації та захисті даних. Особливо це було актуально і необхідно на початку повномасштабного російського вторгнення, коли росіяни під час окупації знищували українські архіви та канцелярії.

"Але колапсу в Україні не відбулось, бо найважливіші дані перебували у хмарі", — зауважив міністр.

Відтепер українські державні підприємства, регіональні органи влади, школи, університети та лікарні зможуть безоплатно користуватися хмарами Microsoft аж до кінця 2024 року.

"Посилюємо партнерство. Компанія допомагає Україні в розбудові цифрової інфраструктури від заснування Мінцифри. Microsoft інвестує в розвиток хмарних сервісів в Україні. Корпорація вже надала понад $540 млн допомоги безоплатними сервісами, технічною підтримкою, обладнанням та грантами", — пише Федоров у власному телеграм-каналі.

Міністр наголосив, що така підтримка є "неоціненною для України в умовах війни", адже це допоможе зберегти частину бюджету, який можна спрямувати на потреби Сил оборони, соціальну сферу й відбудову.

Нагадаємо, у США на щорічному заході Microsoft Ignite компанія оголосила про перейменування свого чат-бота Bing Chat на Copilot, а також про тіснішу його інтеграцію в операційну систему Windows.

Раніше Фокус повідомляв, що Microsoft вбудувала ШІ Bing Chat у систему Windows. Bing Chat перейменували в Copilot і він став більше схожий на ChatGPT, причому пропонує преміум-функції цього чат-бота безплатно.