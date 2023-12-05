Дрони дорожчі за золото: що не так із безпілотниками для армії США і до чого тут Україна

Аналітики підрахували вартість Skydio RQ-28A, SRR Tranche 2, Coyote, Blackjack і здивувалися, які шалені гроші Пентагон на них витрачає.

У Пентагоні мають намір прискорити реалізацію проєкту Replicator, у рамках якого вироблятимуть тисячі невеликих, високопродуктивних дронів із низькою собівартістю. Однак поки що армія США закуповує дуже дорогі безпілотники, і журналісти видання Forbes вирішили з'ясувати причину.

Видання акцентує на тому, що до збільшення витрат призводять розробки на основі військових специфікацій, проходження всіх етапів сертифікації, а також різних випробувань. Крім того, виробники іноді додають невиправдано дорогі компоненти з метою збільшення прибутку. Така практика відома як "позолота".

"Дрони коштували б дешевше, якби були зроблені з чистого золота", — іронізують автори статті.

Чому дрони для армії США дуже дорогі

Як приклад журналісти наводять Україну, де ЗСУ задіяли десятки тисяч невеликих комерційних дронів вартістю менше 2000 доларів. У російсько-українській війні ці пристрої необхідні для тактичної розвідки, коригування артилерійського вогню і атаки. Гоночні дрони типу FPV вартістю 400 доларів використовують як "камікадзе", здатні знищувати танки. Однак, зазначають автори матеріалу, "деякі з моделей українського виробництва дуже складні й не володіють тією автономією, яка необхідна дронам програми Replicator".

Випробування БПЛА Skydio RQ-28A

Що не так із дроном-розвідником від Skydio

Компанія Skydio раніше випускала дрони моделі Skydio 2 з функцією ШІ за ціною 999 доларів. Інтелектуальні можливості давали змогу пристрою слідувати за оператором, — коли він, наприклад, катався на лижах, велосипеді або ковзанах, — уникаючи перешкод. Командувати БПЛА можна було за допомогою жестів. Але виробник більше не випускає цю модель, яка цілком могла б підійти військовим. Замість цього Пентагону пропонують Skydio RQ-28A з тепловізором, ПЗ для передачі даних за допомогою спецсистем, що підвищує цінник. Усе б добре, але час польоту цього апарата становить лише 35 хвилин.

Згідно з поточним бюджетом закупівель армії США, один комплект розвідувальних дронів ближньої дії, що включає два БПЛА і наземний блок управління, коштує 39 806 доларів. І армія це купить, запевняють автори. І навіть заплатить більше, наприклад, за модель SRR Tranche 2. Ці безпілотники матимуть можливість обходу перешкод у нічний час, розширену автономність, GPS військового рівня (M-Code) і перешкодозахищений зв'язок, час польоту 45 хвилин. Усі ці "фішки" піднімуть ціну приблизно до 100 тис. доларів за дрон. Якщо SRR Tranche 2 за вагою буде таким самим, як RQ-28A — 2267 г, то він коштуватиме приблизно на 30% дешевше за золото.

Дрон-перехоплювач Raytheon Coyote 2 знищує цілі

Дрон-камікадзе Coyote для ВМФ невиправдано дорогий

У бюджеті ВМФ на 2024 рік закладено статті витрат на проєкт під назвою Goalkeeper, який включає розробку невеликих дронів Coyote компанією Raytheon. Їх можна буде запускати роями з кораблів, літаків або підводних човнів. "Перша партія з 900 автономних систем озброєння Goalkeeper коштуватиме 243 млн доларів, тобто 270 тис. доларів за дрон", — йдеться в матеріалі. — "При вазі в 5,8 кг, Coyote, якби його зробили з чистого золота, коштував би приблизно на 50% дорожче". Згідно з повідомленням Military.com за 2016 рік, "Койоти" тоді коштували близько 30 тис. доларів у сьогоднішніх цінах, але наявність нових "просунутих" компонентів збільшили вартість пристроїв у кілька разів.

Демонстрація польоту дрона Blackjack

БПЛА Blackjack коштує дорожче за чисте золото

Проблема й з дроном моделі Blackjack, розмах крил якого дорівнює 4,5 м, а тривалість польоту 16 годинам. Він теж має безліч "фішок", на кшталт різних датчиків, приладів нічного бачення, релейної апаратури зв'язку. При вазі 61 кг (135 фунтів), він коштує близько 22 тис. доларів за фунт. У 2017 році, коли було здійснено покупку, ціна золота становила близько 18 тис. доларів за фунт. Виходить, що Blackjack — дорожчий за золото. Винищувач F-35, який багато хто критикує за свою вартість, оцінюється в 4000 доларів за фунт.

Чи можна здешевити дрони?

Програма Replicator покликана знайти спосіб здешевлення собівартості військових БПЛА. У її рамках підрядники повинні будуть розробити моделі невеликих дронів із денним/нічним баченням, автономністю 30 хв. і вартістю 3000 доларів за одиницю. Цінник має відповідати цінникам комерційних дронів і бути вигідним для військових.

"Програму Replicator було запущено багато в чому завдяки успіхам України у виробництві великої кількості розвідувальних і ударних безпілотників за низькою ціною", — ідеться в матеріалі. — "Українці покладаються на США в поставках дорогих озброєнь, таких як танки М1 і ракети ATACMS, які вони не можуть побудувати самостійно. Але чи зможуть США конкурувати з Україною на ринку, де прибутки набагато нижчі? Це інше питання".

Раніше ми повідомляли про те, що дрон "Привіт 82" був доопрацьований інженерами з РФ. За словами розробників, російські солдати зможуть керувати цим БПЛА навіть перебуваючи в укриттях.