Розстрілює цілі просто в небі: у США показали роботу дрона-перехоплювача CUGAR (фото)

Безпілотники CUGAR входять до захисної системи MFP, що дає змогу протистояти несанкціонованому вторгненню безпілотників на стаціонарні військові об'єкти.

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Армія США розглядає систему від компанії Dynetics, яка може допомогти боротися з дронами, використовуючи автономні літальні апарати CUGAR. Військові перевірили її можливості під час експерименту з інтеграції маневрів і стрільб (MFIX) 2024 року у Форт-Сілл, штат Оклахома, передає Defence Blog.

Американські військові хочуть посилити захист від несанкціонованого вторгнення дронів на стаціонарні військові об'єкти та під час операцій, що вимагають пересування. Dynetics, дочірня компанія Leidos, презентувала їм систему MFP з багаторівневою захисною архітектурою, призначену для нейтралізації ворожих безпілотних авіаційних систем (БПЛА) з мінімальним побічним збитком. Дрон CUGAR є центральним елементом цієї системи оборони.

CUGAR можна запустити з платформи, якою служить броньована машина, просто під час руху. Піднявшись на необхідну висоту, довгастий апарат із системою вертикального польоту наближається до дронів-порушників і вистрілює по них спеціальні заряди, встановлені в нижній частині корпусу. Жертвами CUGAR стали безпілотники різної конструкції: і коптери, і літаки типу "літаюче крило".

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Зазначимо, що в рамках програми захисту мобільних сил (MFP) Dynetics розробила низку технологій, що дають змогу швидко виявляти, ідентифікувати, відслідковувати і нейтралізувати малі безпілотні авіаційні системи противника за одночасного зниження супутнього збитку. MFP має багаторівневу захисну архітектуру для запобігання несанкціонованому вторгненню дронів на стаціонарні військові об'єкти. Щоб задовольнити цю потребу, в системі MFP використовували два типи багаторазових перехоплювачів, які виводять з ладу ворожі БПЛА, зводячи при цьому до мінімуму ризик заподіяння шкоди стороннім особам. Саме для цього безпілотний керований автономний гвинтокрил CUGAR від Dynetics був доповнений перехоплювачем MORFIUS з нерухомим крилом, наданим субпідрядником Lockheed Martin.

Технологічне рішення Dynetics для виконання цих завдань об'єднало в собі одразу кілька складових. Розроблений багатофункціональний радар X-діапазону забезпечує далеке спостереження, розпізнавання та відстеження під час руху. Програмне забезпечення Advanced C2 дає змогу системі працювати в повністю автономному режимі, в якому управління відстеженням, зіставлення загроз і реалізація заходів протидії можуть здійснюватися за участю людини або без неї. А два багаторазових типи перехоплювачів (обидва з ефекторами з низьким рівнем побічних ефектів), можуть спільно працювати для захисту бойового простору.

У коаксіальному літаку вертикального зльоту і посадки Dynetics CUGAR використовуються недорогі засоби протидії та реалізовано переваги гнучкої платформи вертикального зльоту і посадки, яку можна запустити з трубки. MORFIUS компанії Lockheed Martin поєднує в собі переваги перехоплювача, що швидко рухається, з нерухомим крилом і високопотужним мікрохвильовим корисним навантаженням з малим побічним навантаженням.

Нагадаємо, на початку листопада стало відомо, що компанія Epirus завершила початкові державні приймальні випробування свого прототипу потужного мікрохвильового пристрою Leonidas, призначеного для боротьби з роями дронів. Leonidas може швидко стріляти по цілях з майже миттєвим ефектом, не перегріваючись, і знищувати хвилі дронів.

Раніше Фокус повідомляв, що Німеччина завершила випробування лазерної гармати LWD. Зброя успішно пройшла випробування проти безпілотників і наземних цілей, підтверджуючи свою ефективність у морських умовах.