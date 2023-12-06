"Нічого не пробивають": експерт пояснив, які цілі атакуватимуть термобаричні Shahed

Росіяни змінюватимуть тактику та збільшуватимуть кінетичну енергію дронів, щоб удар завдавала не лише бойової частини, а й уся конструкція, вважає Михайло Жирохов.

Військовий експерт Михайло Жирохов заявив, що термобарична система, якою Збройні сили Російської Федерації почали оснащувати БПЛА типу Shahed може використовуватися лише для певних цілей. Про це він повідомив в інтерв'ю OBOZ.UA.

Як працюють термобаричні боєприпаси

Він зазначив, що було очевидним те, що ворог прогресуватиме та матиме "щось нове". Нова бойова частина призначена для ураження цілей, які розміщені на відкритому просторі, зокрема склади. Натомість термобарична система не може пробивати бункер чи захищену ціль.

"Ці термобаричні снаряди досить потужні, але практично не мають пробивної можливості. Якщо фугасна частина пробиває і вибухає, то ця просто вибухає, але нічого не пробиває. Таким снарядам пробити якусь навіть невеличку перепону їм дуже важко", — сказав Михайло Жирохов.

Експерт вважає, що ворог змінюватиме тактику, зокрема збільшуватиме кінетичну енергію. Ймовірніше, Shahed набиратиме швидкість та уражатиме цілі на лише термобаричним снарядом, але й за допомогою всій конструкції — двигуна, фюзеляжу. Натомість термобаричні снаряди є досить потужними, проте на невеликих площинах.

Термобаричний боєприпас Фото: Telegram

Як збивати БПЛА з термобаричною системою

Михайло Жирохов розповів, що бойова частина Shahed — чи то фугасна, чи то термобарична — не впливає на те, чи складніше збивати дрон. Він переконаний, що українські військові спостерігатимуть за тим, як зміниться тактика противника та вживатимуть певних контрзаходів.

Нагадаємо, 3 грудня стало відомо, що російські військові почали використовувати в БПЛА типу Shahed нову бойову частину — майже 40 кг термобаричного заряду із трьома підривниками. Термобаричний снаряд є аналогом заряду "Солнцепека".

4 грудня аналітики Defense Express розповіли, що термобарична бойова частина може завдавати ураження на сотнях квадратних чи кубічних метрів. Зокрема, її ще називають "вакуумною бомбою", оскільки вона призначена для ураження закритих приміщень.