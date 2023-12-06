Гіперзвуковий дрон прикріпили до найбільшого літака: як це допоможе збивати ракети РФ

Інженери хочуть випробувати рідинний ракетний двигун, який зможе розвинути швидкість, що в шість разів перевищує швидкість звуку.

Гіперзвуковий дрон Talon-A пройшов льотні випробування спільно з найбільшим літаком у світі — Roc, розмах крил якого становить 117 м. Про це повідомила компанія-розробник Stratolaunch на своєму сайті.

Цей політ став дванадцятим для Roc і першим, коли літак ніс Talon із бойовим паливом у рамках підготовки до першого польоту Talon-A, оснащеного рідинним ракетним двигуном. Політ тривав 3 год 22 хв. Основна мета полягала в тому, щоб оцінити рухову установку безпілотника з використанням бойового палива. Друга мета полягала в тестуванні бічних телеметричних систем літака Roc і дрона, які забезпечують ситуаційну обізнаність, щоб гарантувати, що всі системи готові до польоту з двигуном під час запуску.

Політ найбільшого у світі літака Roc

Доктор Закарі Кревор, генеральний директор Stratolaunch, сказав: "Хоча ми провели кілька успішних наземних випробувань, заправляючи і запускаючи систему, нам потрібно було оцінити, яким чином система працює в умовах польоту, перш ніж її випустити на ринок. Початкові результати сьогоднішнього польоту показують, що система спрацювала так, як і очікувалося".

Гіперзвуковий дрон Talon-A і літак Roc

Як зазначає таблоїд The Sun, інженери вирішили використовувати Talon-A як мішень для імітації загрози гіперзвукових ракет, щоб військові тренувалися їх збивати. Так, минулого тижня компанія підписала контракт із Leidos — основним підрядником ВМС США. У рамках цієї угоди було профінансовано п'ять гіперзвукових польотів БПЛА Talon-A.

БПЛА Talon-A прикріпили до борту Roc Фото: Stratolaunch

По суті, Roc стане платформою для доставки Talon-A та інших транспортних засобів на оптимальну висоту, перш ніж запустити їх у політ для виконання місії.

Паралельно з випробуваннями БПЛА, компанія Stratolaunch розпочала виробництво прототипів безпілотників TA-2 і TA-3 у складі лінійки продуктів Talon-A.

Раніше ми писали про те, що компанія Hypersonix Launch Systems має намір провести тестовий політ автономного гіперзвукового літака Dart AE влітку 2024 року.