Учені придумали, як зробити лазери в 9 разів потужнішими, щоб збивати дрони "зграями"

Промені багатомодових волоконних лазерів тепер не будуть розсіюватися, що значно збільшить точність стрільби.

Дослідники з Університету Південної Австралії, Університету Аделаїди та Єльського університету змогли збільшити потужність лазерів удвічі без зниження якості променя. Це допоможе вдосконалити лазерну зброю дальньої дії, повідомляє Yahoo.

Потужні волоконні лазери застосовуються в оборонній промисловості при створенні спеціальних установок, що вражають цілі за допомогою лазерних променів. Такі знаряддя здатні впоратися з роями дронів, що запускаються противником для атаки різних цілей. Немає сенсу випускати дорогі ракети по "зграї" дешевих безпілотників, — простіше застосувати потужний і точний лазер.

"Рій дешевих дронів може швидко виснажити ракетні ресурси, і тоді солдати та військова техніка будуть беззахисними перед загрозою атаки з неба. Але потужні волоконні лазери з їхньою надзвичайно низькою собівартістю за постріл і швидкістю є єдиним реальним оборонним рішенням проти роїв БПЛА", — йдеться в матеріалі.

Вченим вдалося розв'язати проблему багатомодових волоконних лазерів, промені яких хоч і набагато потужніші за одномодові волоконні лазери, але все ж не такі ефективні, якщо бити ними на великі відстані. Річ у тім, що чим більша відстань, тим більше розсіюється такий промінь. Так от нове дослідження показує, що експерти змогли обмежити розсіювання і створити високоякісний потужний промінь, здатний завдати серйозної шкоди цілі, що знаходиться на великій відстані. Роботу буде презентовано на конференції Photonics West на початку 2024 року.

Видання нагадує, що раніше оборонна компанія Raytheon UK оголосила про встановлення високоенергетичної лазерної зброї на платформи Wolfhound. Лазерна система потужністю 15 кіловат зможе стріляти "нескінченно" довго і надзвичайно точно, вона стійка до екстремальних температур і різних погодних умов.

Раніше ми повідомляли про те, що військові США активно тестують прототипи лазерних систем DE M-SHORAD і HELIOS, оскільки Пентагон хоче оснастити американську армію бойовими лазерами.