РФ вдосконалює іранські Shahed: у розвідці Британії назвали їхні особливості (фото)

Аналітики не виключають, що доставлені Іраном ударні дрони-камікадзе могли вдосконалити озброєння, яке вже виготовили на території Росії. Ба більше, російські фахівці намагатимуться пом'якшити дію українських систем РЕБ.

Російська Федерація вдосконалює іранські безпілотні літальні апарати типу Shahed. Про це повідомили в Міністерстві оборони Великої Британії у X (Twitter).

В оборонному відомстві розповіли, що з середини 2023 року РФ, ймовірно, доповнила поставлені Іраном БПЛА типу Shahed зброєю, виготовленою на російських заводах.

"Зараз Росія майже напевно намагається впровадити вдосконалення в конструкції БПЛА на основі досвіду експлуатації", — йдеться у повідомленні британської розвідки.

Наприкінці листопада з'явилася інформація про те, що збитий дрон був оснащений українською SIM-картою та 4G-модемом. У розвідці вважають, що це може бути російською імпровізованою модифікацією для покращення наведення в реальному часі за допомогою веж стільникового зв'язку, аби зменшити залежність від супутникової навігації.

Крім цього, існує ймовірність того, що РФ може намагатися пом'якшити дію українських засобів радіоелектронної боротьби. Також росіяни могли пофарбувати БПЛА в чорний колір для того, аби ускладнити візуальну ідентифікацію дрона вночі, переконані в Британії.

У розвідці додали, що РФ частіше використовує БПЛА у великих рейдах, намагаючись пройти українську протиповітряну оборону. Проте ЗСУ продовжують успішно нейтралізовувати більшість апаратів.

Нагадаємо, 4 грудня речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що окупанти почали фарбувати іранські дрони типу Shahed в інший колір за допомогою балончика. Він зазначив, що для винищувачів ця ціль є складною, оскільки летить низько та повільно.

1 грудня Юрій Ігнат повідомив, що в російському БПЛА типу Shahed було виявлено модем 4G з українською SIM-картою. Він зазначив, що фахівці з'ясовують, які маніпуляції з дронами можна здійснювати, маючи SIM-карту і доступ до мережі.