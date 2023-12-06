В Україні створили платформу для OSINT-розвідки: чим вона допоможе військовим

Карта на платформі Kolossal надає військовим можливість перевірити різні деталі й отримати актуальну інформацію про розташування сил противника.

Команда розробників із DeepstateUA створила платформу для військової розвідки Kolossal, яка збирає та обробляє масиви OSINT-даних, а потім перетворює їх на просту й зрозумілу інформацію. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі в середу, 6 грудня.

Він зазначив, що щодня ворог публікує десятки фото й відео в інтернеті, на яких засвічує свої позиції, розташування й техніку. Це корисні дані для військових. Але щоб їх знайти, потрібно перевірити тисячі сторінок у соцмережах, сотні різних вебсайтів та інших ресурсів. У Силах оборони вже є підрозділи, які професійно проводять розвідку на основі відкритих джерел (OSINT) і збирають корисну інформацію. Але це можуть робити не всі військові, особливо на фронті. Тому українська команда розробників із DeepstateUA створила платформу Kolossal.

На інтерактивній карті воїни зможуть перевірити або уточнити конкретні деталі, щоб краще спланувати власні дії. Адже якісні розвіддані — основа успішної протидії ворогу. Карта дає можливість подивитися в конкретному регіоні України погоду, радіаційний фон і навіть стихійні лиха у вигляді пожеж. До того ж дані доступні як для підконтрольної ЗСУ території, так і окупованої ЗС РФ.

На карті також можна подивитися розташування оборонних споруд: капонірів, ровів, окопів і загороджень типу "зуби дракона", якими росіяни намагаються убезпечитися від гусеничної техніки ЗСУ. На інтерактивній карті також можна побачити наслідки застосування ядерної зброї: достатньо визначитися з геолокацією та ввести в спеціальне поле масу заряду. Технології не тільки покажуть, які території потрапляють у зону ураження, а й видадуть користувачеві рекомендації МОЗ залежно від ситуації в тому чи іншому ураженому регіоні.

Карта Kolossal також дає можливість вибрати зі списку засоби ураження та розрахувати, які населені пункти перебувають у зоні безпосередньої небезпеки обстрілу, якщо противник візьме зброю в тій чи іншій точці. Але найголовніше те, що на інтерактивній карті показано актуальне розміщення сил противника. Однак творці попереджають, що, попри постійно оновлювану інформацію, карту не можна використовувати для прокладання маршрутів евакуації, оскільки це може бути небезпечно для життя.

На інтерактивній карті воїни зможуть перевірити або уточнити конкретні деталі Фото: Скриншот

Михайло Федоров уточнив, що зараз команда розробників проводить бета-тестування технології, а також на основі відгуків користувачів удосконалює інструменти Kolossal.

Нагадаємо, наприкінці листопада Європол створив спеціальну OSINT-групу розслідування воєнних злочинів РФ. Завданням оперативної групи буде ідентифікація підозрюваних і їхня причетність до ймовірних воєнних злочинів, злочинів проти людяності або злочинів геноциду, скоєних в Україні, за допомогою збирання й аналізу розвідувальних даних із відкритих джерел.

А раніше ми писали про те, як працює розвідка на основі відкритих даних. Аналітики та журналісти-розслідувачі роками розробляли й відточували методи ведення розслідувань із відкритих джерел (OSINT), коли збирають дані в месенджерах, соціальних мережах, на відеоплатформах, форумах, чатах, вивчають супутникові знімки тощо. Так із дрібних деталей, як пазл, збирається єдина картина. Саме завдяки OSINT вдалося довести причетність Росії до катастрофи борту MH17.