Літаючий штурмовик: на що здатен новий дрон AR-1, озброєний автоматом (відео)

Використовуючи штурмову гвинтівку або пістолет-кулемет, безпілотник може прикривати піхотинців і розстрілювати ворогів з високою точністю.

Тайванська компанія DronesVision розробила безпілотник нового типу AR-1, який атакує противника стрілецькою зброєю і запобігає жертвам серед мирного населення. Про цей безпілотний літальний апарат написав американський журнал The National Interest.

Assault Rotor Weaponized Drone або скорочено AR-1 може стріляти з 5,56-мм штурмової гвинтівки або 9-мм пістолета-кулемета (SMG) під управлінням оператора, який прицілюється за допомогою камери. Використовуючи стрілецьку зброю замість вибухівки, безпілотник точніше атакує противника і скорочує ризик супутніх жертв. Скидання бомб може бути проблематичним у районах, де перебуває мирне населення, і пілоту необхідно враховувати правила ведення бойових дій. Однак використання дрона, що стріляє з гвинтівки або пістолета-кулемета, в бою може спростити роботу командира піхотного відділення.

Крім того, AR-1 може бути використаний піхотою на землі в спеціальному режимі. У такому разі військовим не потрібно буде викликати підтримку зверху, чекати, доки безпілотник опиниться в їхньому повітряному просторі: натомість вони самі зможуть запустити AR-1 і відкрити вогонь по ворогу з повітря. Саме для таких випадків конструктори подбали про те, щоб він міг складатися, щоб бути більш портативним. Вони також оснастили безпілотний літальний апарат двома камерами, одна з яких слугує для наведення гармати, а інша — для навігації. Вони мають 36-сильний оптичний зум і цифрове нічне бачення.

Assault Rotor Weaponized Drone можна застосовувати і в умовах, коли підрозділ військових веде роботу поблизу міст. У цьому випадку безпілотник допоможе в розвідці дахів, де бойові позиції може обладнати противник. Хоча AR-1 використовує гвинтівку або SMG, подібні платформи теоретично можуть використовувати протимінні або саморобні засоби для знешкодження вибухівки, доки піхота або сапери перебувають на значній відстані. Подібні дрони можна використовувати при утриманні оборонних позицій для розвідки місцевості, а також для того, щоб тримати ворога на відстані.

Однак у новаторського безпілотника є і свої недоліки. По-перше, хоча його крейсерська швидкість становить 46,8 км/год, дрону доводиться сповільнюватися, щоб дозволити оператору навести зброю. А коли AR-1 стріляє, віддача ненадовго зупиняє його рух. По-друге, система прицілювання, яка розташовує камеру за переднім прицілом зброї, вимагає від дрона наблизитися до цілі, щоб мати хоч якусь точність. Крім того, якщо зброя AR-1 вийде з ладу, її не можна буде полагодити, поки дрон не приземлиться, і не можна буде перезарядити, що обмежує бойові можливості платформи. І нарешті, якщо дрон падає, ворог може отримати доступ до додаткової гвинтівки.

Технічні характеристики бойового дрона AR-1

форма каркаса — Y-6;

маса — 11 кг;

вага акумулятора — 2 кг (2 шт);

розміри в розкладеному вигляді — 1150 мм x 1200 мм x 460 мм;

матеріали, з якого зроблено — вуглецеве волокно, авіаційний алюміній;

тривалість польоту — 20 хв;

відстань польоту — 4 км;

крейсерська швидкість — 46,8 км/год;

робоча температура — -10 ~ +60°С.

Нагадаємо, у січні ми писали про те, що військові оснащують звичайні дрони кулеметами і гранатометами. Перший експериментальний прототип уже показав себе в справі — його модифікація обійшлася у 80 тис. грн.

Також ми повідомляли, що військовий дрон AVATAR озброїли автоматом HK416. Міноборони Франції розраховує, що озброєний дрон зможе вражати цілі на відстані до 150 км.