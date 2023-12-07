Інженери замаскували БПЛА під вертольоти за допомогою однієї деталі: навіщо це потрібно військовим

Лінза Люнеберга збільшує помітність безпілотників для радарів з будь-якого напрямку і дає змогу обманювати ППО.

В Індії розробили всепогодний, всюдихідний об'єктив Luneberg, який прикріплюється до безпілотника для обману систем протиповітряної оборони противника. Про це повідомляє телекомпанія New Delhi Television Limited.

Відомо, що військові вже провели успішні випробування об'єктива Luneberg, який кріпиться до безпілотника і використовується для виявлення ворожої зброї і типу озброєння, яке застосовується проти наземних сил, літаків і вертольотів. Лінза Люнеберга, прикріплена до БПЛА, збільшує радіолокаційну помітність дрона, роблячи його схожим на вертоліт. Це змушує противника вжити заходів протиповітряної оборони, наприклад, використовувати ракети або зенітні гармати. Іншими словами, якщо послати рій дронів, оснащених лінзою, це може заплутати радари противника, попередивши, що до цілі наближаються бойові гелікоптери. Таким чином можна виявити не тільки дислокацію систем ППО протиборчої сторони, а й змусити військових витратити потрібні боєприпаси на таку дрібну мету як дрон.

Розробники — армійське конструкторське бюро — доповнюють, що лінза Luneberg може охоплювати 360-градусну зону на радарі та відбивати сигнали радара з будь-якого напрямку. Оснащені нею безпілотники можуть використовуватися для маскування запланованого маршруту вертолітних операцій армії, коли кілька квадрокоптерів можуть бути спрямовані в одному напрямку, обманюючи ворожі радари.

У КБ уточнили, що під час випробувань лінзи її встановили на безпілотник із дальністю польоту до 15 км, який протримався в повітрі 40 хвилин. Він добре показав себе в роботі за різних температурних режимів: впорався із завданнями в умовах пустелі та високогірної місцевості. Однак поки що БПЛА, обладнаний лінзою Luneberg, не може імітувати винищувач для того, щоб вводити в оману системи ППО противника. Конструктори сподіваються, що в найближчому майбутньому вдасться розробити БПЛА з відповідними для цього характеристиками.

Нагадаємо, у травні ми писали про те, що російські окупанти використовують дерев'яні дрони, щоб обдурити ППО України. Метою такої тактики є змусити українців витрачати свої ракети на непотрібні цілі та послабити їхню оборону.

А дещо раніше у ЗСУ розповіли, як росіяни хочуть обдурити ППО України. За словами чинної на той час керівниці пресцентру ОК "Південь" Наталії Гуменюк, виявлення підводних пусків ракет для української системи ППО є ускладненим, чим і користується ворог під час здійснення обстрілів.