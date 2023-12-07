Китайські акумулятори — загроза для військових США: що не так із накопичувачами енергії

Урядовці та експерти впевнені, що хакери можуть використовувати вразливості в батареях CATL, щоб атакувати енергетичні мережі Америки.

Американська комунальна компанія Duke Energy від'єднала великогабаритні батареї китайської компанії CATL від бази Корпусу морської піхоти Північної Кароліни Кемп-Лежен (США). Причиною стала стурбованість чиновників та експертів у сфері безпеки, передає Reuters.

Деякі політики США з Республіканської та Демократичної партій вважають, що залежність США від різного роду китайських пристроїв є занадто сильною. Вони вважають, що продукти з КНР можуть мати кібер-вразливості, що становитиме ризик для енергетичної мережі Америки. Так, критиці піддалася компанія Duke Energy, яка використовувала китайські батареї CATL на об'єкті в Кемп-Лежені. Чиновники натиснули на компанію і змусили "позбутися" акумуляторів. У результаті, Duke Energy відключила ці батареї, хоча вони й не були під'єднані до мережі Кемп Лежен або інших систем, якими користуються військові.

Зі свого боку, CATL заявила Reuters, що не згодна зі звинуваченнями в тому, що її батареї становлять загрозу кібербезпеці, і наголосила та тому, що її продукція пройшла перевірку безпеки владою США. За словами представників компанії, її продукти для зберігання енергії, що продаються в США, містили тільки "пасивні" пристрої, які не оснащено інтерфейсами зв'язку.

Розгортання акумуляторних систем зберігання енергії (BESS) просувається в США швидкими темпами, у зв'язку з переходом на джерела відновлюваної енергії. "Більша частина батарей для цих потреб, найімовірніше, надходитиме від китайських постачальників, які є лідерами в цій галузі та можуть скористатися податковими пільгами США щодо поновлюваних джерел енергії", — пише агентство.

Виробництво акумуляторів CATL для електромобілів Фото: CATL

Сенатори-демократи Марк Ворнер і Джо Манчін у листопаді цього року звернулися до Міністерства енергетики з проханням віддати пріоритет американським технологіям зберігання енергії, оскільки китайські технології, на їхню думку, створюють "суттєві проблеми для оборони та економічної безпеки".

У звіті Міністерства енергетики за жовтень 2022 року йдеться про ризики, пов'язані з під'єднаними до мережі акумуляторними системами зберігання, і вказується, що хакери дедалі частіше звертають увагу на постачальників апаратного та програмного забезпечення, прагнучи "додати бекдори, що забезпечують несанкціонований доступ і контроль".

Експерти з кібербезпеки вважають, що в гіршому випадку хакерські атаки можуть вивести з ладу енергетичні мережі. Вони не виключають можливих кібератак з боку Китаю з метою порушення роботи критично важливої інфраструктури США, а також з метою викликати паніку в суспільстві й перешкодити розгортанню американських сил під час можливого конфлікту.

Крейг Сінглтон, експерт із Фонду захисту демократії, попередив, що засновник і головний акціонер CATL Цзен Юйцюнь тісно пов'язаний із правлячою Комуністичною партією Китаю. Він упевнений, що компартія КНР контролює CATL.

CATL у відповідь заявила, що виконала свої зобов'язання щодо розкриття інформації як публічна компанія, та зазначила, що серед її інвесторів — західні фірми, такі як JP Morgan Chase і UBS.

Представник республіканської партії Остін Скотт домагається заборони для Пентагону купувати або використовувати акумуляторні технології, вироблені CATL та іншими китайськими постачальниками. Водночас компанія з КНР оголосила про постачання акумуляторів для комерційних енергетичних проєктів по всій країні, зокрема в Техасі та Неваді.

Майк Кейсі, директор Національного центру контррозвідки і безпеки (NCSC), вважає, що компаніям слід двічі подумати, перш ніж встановлювати китайські батареї.

Раніше ми повідомляли про те, що компанія Applied Materials зі США виявилася фігурантом кримінального розслідування після того, як була запідозрена в обході експортного контролю. Слідчі вважають, що Applied Materials могла постачати передові технології для виробництва чипів китайському виробнику SMIC.

Водночас відомо, що Китай продовжує закуповувати американське обладнання для виробництва чипів, використовуючи юридичну лазівку для обходу нових правил торгівлі.