Захищені канали зв'язку і протидія РЕБ: Німеччина передала ЗСУ новий БПЛА Luna NG (відео)

За інформацією агентства Defense Express, йдеться про дійсно новітню техніку, бо комплекс Luna NG вперше був представлений у червні 2022 року на виставці Eurosatory.

Україна вперше отримала на озброєння новітній німецький безпілотник Luna NG у межах оновленого переліку переданої військової допомоги. Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" розповів військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих.

"Нарешті ми отримали безпілотник західного виробництва. Luna NG — це цікавий зразок, який доповнить широкий спектр БПЛА, що вже використовує Україна", — підкреслив експерт.

Насправді йдеться про дійсно "новинку", бо комплекс вперше був представлений німецьким оборонним гігантом Rheinmetall півтора року тому, у червні 2022 року, на виставці Eurosatory.

"Ймовірно, Німеччина передала нам саме один комплекс, який складається з наземної станції управління, катапульти, вантажівок і невизначеної кількості самих безпілотників", — уточнили на самому сайті агентства.

Нагадаємо, що вперше про те, що українські військові отримають удосконалену версію німецького супер-БПЛА Luna NG повідомлялося у серпні цьогоріч.

Крім безпілотника Luna NG, в оновленому списку оборонної допомоги від Німеччини є також й низка інших різних пунктів. Так, німці передали Україні чергову партію БПЛА Vector з 10 одиниць (усього 152); ще шість машин для охорони кордону (всього 241); вісім вантажівок Zetros (всього 232); 100 тисяч аптечок; медичне приладдя; 70 гранатометів; понад 250 155-мм снарядів (усього понад 26 тисяч).

Luna NG — особливості і характеристики

Luna NG має цікаві тактико-технічні характеристики, підкреслив Рябих.

"Він створений для дії в сучасному агресивному середовищі поля бою, і може ефективно діяти на тих напрямках, де противник активно застосовує протидію у вигляді різноманітних систем РЕБ", — пояснив експерт.

За його словами, безпілотник Luna NG може перебувати у повітрі 12 годин, дальність управління — понад 100 км, маса дрона — 40 кг.

"За цей час дрон захищеними каналами може передавати безліч інформації, яку отримує за допомогою сучасних електронно-оптичних сенсорів. Дрон Luna NG доповнив спектр БПЛА, які ми отримували раніше від Німеччини", — додав Рябих.

Раніше повідомлялося, що 1 млн снарядів від ЄС — це хороша допомога, але в Україні є власне виробництво і допомога касетними боєприпасами від США.