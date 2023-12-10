Пірнає на 200 м та знімає в 4К: представлено новий підводний дрон FiFish E-GO (відео)

Безпілотник зберігає стійкість у бурхливій воді, видаляє планктон з отриманого відеоряду й навіть підраховує, скільки риб у кадрі.

Компанія Qysea презентувала нову модель підводного дрона FiFish E-GO з камерою HD й чотирма світлодіодними прожекторами, передає Newatlas.

Корпус безпілотника зроблений з алюмінію і оснащений шістьма електричними підрулювальними пристроями з боків, що забезпечують маневреність, як би дрон не повернувся — хоч на 360 градусів. Двигуни, камеру, ліхтарі та батареї FiFish E-GO можна швидко зняти і перевстановити. Це не тільки спрощує модернізацію та обслуговування, але також дає змогу зберігати E-GO в розібраному вигляді, адже так він займе менше місця.

Крім можливості оновлення стандартних компонентів, інженери передбачили можливість підключення до зовнішніх портів дрона до шести додаткових інструментів одночасно. А якщо одна з двох зовнішніх літієвих батарей ємністю 69,12 Втг розрядиться, то її можна буде замінити іншою додатковою, не відключаючи живлення. Повідомляється, що одного заряду батарей має вистачити на більш ніж 2,5 год автономної роботи.

Можливості дрона FiFish E-GO

Ще однією новою особливістю дрона FiFish E-GO є використання алгоритмів на основі штучного інтелекту в програмному забезпеченні, що управляє. Вони дають змогу підводному безпілотнику зберігати стійкість у бурхливій воді, захоплювати цілі та слідувати за ними, видаляти планктон та інші частинки з отриманих зображень і навіть підраховувати кількість риб у кадрі.

Відео та фотографії знімаються камерою 4K зі швидкістю 30 кадрів за секунду з новим ширококутним об'єктивом (176 градусів на суші, 146 градусів під водою), який може фокусуватися на відстані до 10 см. Чотири прожектори допомагають в умовах недостатньої освітленості, випромінюючи загалом 10 000 люмен.

Завдяки збільшеній площі лопатей гребного гвинта E-GO, як повідомляється, на 30% потужніший за найближчу іншу модель FiFish, V6 Expert . Він має максимальну швидкість руху вперед 3 вузли (5,6 км/год) і може опускатися на глибину до 200 м.

FiFish E-GO вже доступний на сайті Qysea за ціною 6 499 доларів США.

Раніше ми повідомляли про те, що вертоліт-безпілотник від компанії Rotor Technologies здатний розвинути швидкість у 241 км/год і на своєму борту перевезти 55 кг корисного навантаження.