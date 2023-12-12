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Діджитал Збій у роботі мобільних операторів України

Зник мобільний зв'язок: як підключити національний роумінг

Діана Бондаренко
Ілюстративне фото: телефон

Послуга "Безкоштовний національний роумінг" діє в Україні під час воєнного стану. Громадяни можуть підключитися до іншого мобільного оператора в разі зникнення зв'язку.

Українці можуть скористатися послугою "Безкоштовний національний роумінг" у разі зникнення мобільного зв'язку. Про це повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"На період воєнного стану в Україні діє послуга "Безкоштовний національний роумінг". Якщо зникло покриття вашого мобільного оператора, то ви можете підключитись до іншого доступного мобільного оператора", — йдеться у повідомленні.

Як підключитися до національного роумінгу на Android:

Для цього вам потрібно:

  • на телефоні відкрити "Налаштування";
  • перейти до розділу "Мобільна мережа;
  • обрати пункт "Підключення";
  • обрати потрібно оператора.

Як підключитися до національного роумінгу на iOS:

Для цього вам потрібно:

  • на телефоні відкрити "Параметри";
  • перейти до розділу "Стільникові дані";
  • обрати пункт "Вибір мережі";
  • обрати потрібного оператора.
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Нагадаємо, вранці 12 грудня масштабний збій стався в роботі мобільного оператора Kyivstar. Користувачі скаржилися на відсутність зв'язку та Інтернету, зокрема вони не могли перевірити стан рахунку, зателефонувати або надіслати повідомлення. Також була проблема з можливістю увійти у додаток. У пресслужбі Kyivstar розповіли, що в мережі стався технічний збій.

Раніше повідомлялося, що робити, якщо не вдається підключитися до іншого мобільного оператора.