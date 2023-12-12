Зник мобільний зв'язок: як підключити національний роумінг
Послуга "Безкоштовний національний роумінг" діє в Україні під час воєнного стану. Громадяни можуть підключитися до іншого мобільного оператора в разі зникнення зв'язку.
Українці можуть скористатися послугою "Безкоштовний національний роумінг" у разі зникнення мобільного зв'язку. Про це повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
"На період воєнного стану в Україні діє послуга "Безкоштовний національний роумінг". Якщо зникло покриття вашого мобільного оператора, то ви можете підключитись до іншого доступного мобільного оператора", — йдеться у повідомленні.
Як підключитися до національного роумінгу на Android:
Для цього вам потрібно:
- на телефоні відкрити "Налаштування";
- перейти до розділу "Мобільна мережа;
- обрати пункт "Підключення";
- обрати потрібно оператора.
Як підключитися до національного роумінгу на iOS:
Для цього вам потрібно:
- на телефоні відкрити "Параметри";
- перейти до розділу "Стільникові дані";
- обрати пункт "Вибір мережі";
- обрати потрібного оператора.
Нагадаємо, вранці 12 грудня масштабний збій стався в роботі мобільного оператора Kyivstar. Користувачі скаржилися на відсутність зв'язку та Інтернету, зокрема вони не могли перевірити стан рахунку, зателефонувати або надіслати повідомлення. Також була проблема з можливістю увійти у додаток. У пресслужбі Kyivstar розповіли, що в мережі стався технічний збій.
Раніше повідомлялося, що робити, якщо не вдається підключитися до іншого мобільного оператора.