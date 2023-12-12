Збій у роботі "Київстар": абоненти не можуть скористатися національним роумінгом

Абонентам "Київстар" рекомендують скористатися стаціонарним зв'язком або ж месенджерами, підключившись до інтернету через Wi-Fi.

Збій у роботі мереж оператора "Київстар" виявився настільки масштабним, що зачепив і такий сервіс, як національний роумінг, через що абоненти ніяк не можуть отримати доступ до зв'язку. Про це пресслужба Міністерства цифрової трансформації повідомила "Громадському".

"Національний роумінг не працює через те, що мережа "Київстару" не може передати інформацію про своїх абонентів мережам інших операторів унаслідок загального технічного збою", — прокоментували у відомстві.

У відомстві кажуть, що проблема тимчасова, і що незабаром її усунуть. Також у міністерстві заявили про те, що мають намір зустрітися з представниками всіх українських операторів мобільного зв'язку, щоб знайти розв'язання подібної проблеми і надалі не допускати таких масштабних збоїв у роботі мереж.

Абонентам "Київстар" рекомендується використовувати для зв'язку месенджери Viber, WhatsApp, Telegram, Signal, Messenger Facebook, Instagram, якщо вони мають доступ до інтернету, що надається іншим оператором, або доступ до публічних Wi-Fi-мереж. Можна також скористатися стаціонарним зв'язком.

Раніше ми повідомляли про те, що на ядро мережі "Київстар" було здійснено хакерську атаку. Таку інформацію опублікувало видання DEV, посилаючись на джерела в компанії. Український експерт телеком-ринку Роман Химич підтвердив, що хакерські атаки на мережі стільникових операторів можливі, хоча раніше вони не мали настільки масштабних наслідків.

Ситуація 12 грудня зовсім не схожа на перебої в роботі мобільного зв'язку "Київстару" та інших операторів, які виникали наприкінці 2022 року через масштабні обстріли інфраструктури з боку Росії. Тоді абоненти могли скористатися національним роумінгом, просто переключившись на мережу іншого оператора, зберігши тарифи.