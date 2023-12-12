Тепер і Vodafone: у ще одного оператора виникли проблеми з мережею

Користувачі не можуть поповнити мобільний рахунок та зайти у застосунок Vodafone. Також частина користувачів скаржаться на відсутність зв'язку, зокрема в Одесі, Львові та Полтаві.

Користувачі мобільного оператора Vodafone повідомляють про проблеми у роботі. Українці не можуть поповнити мобільний рахунок та скаржаться на проблеми з інтернетом та відсутність зв’язку.

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Також українці масово повідомляють про проблеми із поповненням рахунку. Зокрема, кошти з банківського рахунку списуються, втім на мобільний рахунок не надходять, або надходять із затримкою у декілька годин.

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Окрім того, користувачі не можуть увійти у мобільний застосунок оператора Vodafone. Зазначається, що додаток тимчасово недоступний через проведення технічних робіт. Разом з цим українці скаржаться на повільну роботу сайту.

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Що кажуть у компанії

У мобільного оператора кажуть, про навантаження через велику кількість звернень абонентів "Київстару". Повідомляється, що можливі затримки із зарахуванням платежів. Наразі фахівці працюють над усуненням проблеми.

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Серед іншого, у Vodafone заявляють про стабільну роботу послуги "Національний роумінг".

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Нагадаємо, зранку 12 грудня українці почали масово скаржитися на збій у роботі оператора "Київстар". Користувачі не можуть надіслати повідомлення та здійснити дзвінок. Також не працює сайт компанії.

За попередньою інформацією причиною збою є хакерська атака на ядро мережі. Проблеми із зв’язком можуть тривати декілька годин.