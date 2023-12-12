Найбільший збій у роботі "Київстар": чому по всій країні немає зв'язку і коли це закінчиться

Проблеми зі зв'язком виникли не тільки у "Київстар", а й у Vodafone, різних магазинів та банків. Причиною стала потужна хакерська атака.

12 грудня в роботі мереж "Київстар" стався масштабний збій, слідом за яким почалися проблеми з іншими системами. Як стало відомо, причиною стала хакерська атака на ядро мережі. Фокус зібрав усе, що відомо про ситуацію, а також підготував для українців поради, як залишатися на зв'язку.

Чому не працює "Київстар"

У вівторок, 12 грудня, багато користувачів почали скаржитися в соцмережах на відсутність мобільного зв'язку і доступу до інтернету, що надаються компанією "Київстар". Вони не могли зайти на сайт мобільного оператора або відкрити застосунок, зателефонувати будь-куди із мобільних номерів, — навіть не могли зв'язатися зі службою підтримки. З інтернет-з'єднанням була така сама проблема. Трохи пізніше в компанії заявили про технічний збій та про те, що проблему усунуть. Крім того, абонентам порадили скористатися сервісом Національний роумінг, який дає змогу безоплатно під'єднатися до мереж Vodafone та lifecell, щоб мати змогу здійснювати дзвінки за тими самими тарифами, що у "Київстар". Однак пізніше з'ясувалося, що й Національний роумінг не працює й під'єднатися неможливо ані з Android-, ані з iOS-пристроїв.

Як відбуваються атаки на мережі

Наскільки серйозною є хакерська атака на ядро мережі "Київстар"

Виявилося, що причина відсутності зв'язку дуже серйозна. Сайт DEV, посилаючись на власні джерела всередині компанії, написав, що нею стала хакерська атака на ядро мережі. Пізніше сам оператор "Київстар" підтвердив цю інформацію у своїй офіційній заяві, написавши:

"Сьогодні вранці ми стали мішенню потужної хакерської атаки. Вона спричинила технічний збій, унаслідок якого тимчасово недоступні послуги мобільного зв'язку, доступу в інтернет".

Тут слід пояснити, що таке "ядро мережі", щоб можна було оцінити, наскільки серйозною є кібератака. Отже, ядро мережі — це інфраструктура, що складається з роутерів, комутаторів, маршрутизаторів та інших мережевих пристроїв, завдяки яким передаються дані, наприклад, від одного пристрою до іншого. Дані передаються пакетами, тобто коли юзер робить якийсь запит зі свого телефону або ноутбука на інший пристрій (сервер, на якому розміщено потрібний йому сайт), дані ніби розкладаються на різні пакети і передаються через різні мережеві вузли. Ядро мережі вибирає найбільш оптимальний маршрут доставки пакетів даних. Ядро також відповідальне за безпеку інформації, що пересилається. Наприклад, саме в ядрі відбувається пошук та блокування небажаного трафіку. А ще ядро оптимізує пропускну здатність мережі.

Що таке ядро мережі

Через те, що було атаковано ядро мережі, абоненти не змогли скористатися Національним роумінгом, тому що ядро "Київстару" не могло маршрутизувати пакети користувацьких даних Vodafone та lifecell.

У компанії зазначили, що персональні дані абонентів не було скомпрометовано. Це означає, що хакерам не вдалося вкрасти інформацію про клієнтів.

Як повідомляє Суспільне, посилаючись на власні джерела, СБУ відкрило кримінальне провадження за фактом хакерської атаки на "Київстар". Видання припускає, що за кібератакою могло стояти угруповання з РФ. Але в Держспецзв'язку сказали, що такі висновки робити ще зарано і що правоохоронці залучили фахівців урядової команди реагування на надзвичайні комп'ютерні події CERT-UA.

Український експерт з телекомунікацій Роман Хіміч розповів Фокусу, що хакерські атаки на мережі стільникових операторів можливі, але в цьому випадку вона стала наймасштабнішою в історії.

"Це чи не перший випадок за час війни. Утім, я не пам'ятаю і раніше успішних атак такого роду в Україні", — наголосив він.

Збої в роботі терміналів, банкоматів і не тільки

Через кілька годин після збою, ситуацію прокоментували в "ПриватБанку". Речник фінустанови Олег Серга зазначив у коментарі, що можуть припинити працювати деякі банкомати, POS-термінали, банківські відділення (і не тільки "Привату") доти, доки оператор не відновить роботу мереж. За його словами, банківське обладнання використовує у своїй роботі інтернет та картки від "Київстар". Однак, на щастя, таких терміналів і банкоматів небагато — лише 5% від загальної кількості.

Співзасновник Монобанку, Олег Гороховський, теж повідомив про проблеми на боці Моно, які виникли внаслідок "падіння" мереж оператора. За його словами, досить велика кількість юзерів захотіла скористатися віртуальною СІМ-картою eSIM (послугу надає lifecell). Придбати таку можна безпосередньо в додатку Monobank, щоб отримати можливість здійснювати дзвінки та надсилати повідомлення. Однак через наплив запитів, сервери компанії, мабуть, не впоралися, і багатьом українцям замовити віртуальну картку не вдалося. Крім того, на Monobank було здійснено DDoS-атаку, але її вдалося відбити.

В Ощадбанку теж скаржаться на труднощі з використанням деяких послуг. Фінустанова повідомила, що проблеми буде усунуто лише після того, як збій сервісів мобільного оператора буде ліквідовано.

Через збій постраждали й інші служби. Так, у Сумській області тимчасово не працюватиме система оповіщення про повітряні тривоги, повідомила міська військова адміністрація в Telegram-каналі. А у Львові у зв'язку з технічною несправністю оператора мобільного зв'язку "Київстар" усі вимкнення ліній електропередач здійснюватимуться в ручному режимі. У ЛКП "Львівсвітло" пояснили, що з цієї причини час вуличного освітлення та аварійних робіт може бути збільшено.

Коли з'явиться зв'язок від "Київстар" і що робити тим, хто без зв'язку

Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що на відновлення зв'язку піде кілька годин. Такі висновки він зробив за підсумками наради з представниками мобільного оператора. У Мінцифри зазначили, що надалі не допустять подібних інцидентів. У відомстві мають намір провести нараду з усіма операторами і розробити рішення для подібних проблем.

Абонентам "Київстар", які мають доступ до інтернету, рекомендується використовувати месенджери Viber, WhatsApp, Telegram, Signal, Messenger Facebook, Instagram. Також вони можуть підключитися до Wi-Fi у пунктах Незламності або в інших місцях, де працюють Wi-Fi-точки.

Представники МВС рекомендують звертатися до найближчих управлінь поліції або пожежно-рятувальних частин, якщо людям потрібно терміново зв'язатися з рідними, або якщо необхідно викликати швидку допомогу, рятувальників та інші екстрені служби. За словами голови МВС Ігоря Клименка, також можна попросити допомогти зі зв'язком до нацгвардійців, поліцейських і прикордонників. У відомстві наголосили, що номери 101, 102, 112 працюють у штатному режимі.

Зазначимо, що мобільний оператор зобов'язався виплатити компенсацію всім абонентам, які зазнали незручностей через хакерську атаку на "Київстар". Розміри і дати виплат поки невідомі.

Збій у роботі Vodafone: у чому причина

Користувачі з кількох міст України повідомили, що зв'язок від Vodafone працює некоректно. Найгірше справи йдуть у Полтаві, Одесі та Львові. Сайт компанії не працює, додаток "висне", і до того ж спостерігаються проблеми з поповненням рахунку: суми з банківських рахунків списуються, але на мобільні рахунки не надходять, або надходять із затримкою в кілька годин.

Як пояснили в компанії, у зв'язку з відсутністю зв'язку на стороні "Київстар", спостерігається наплив абонентських запитів на підключення до мереж Vodafone.

"Друзі, через велике навантаження на наші канали обслуговування сьогодні у деяких із вас можуть бути обмеження у використанні цих каналів. При цьому з мобільними послугами все гаразд, мережа працює, як зазвичай, не хвилюйтеся", — йдеться в заяві оператора.

Раніше ми писали про те, що фіксована мережа "Київстар" частково працює, однак якщо ситуацію не вдасться виправити, вона теж "впаде" протягом наступних 8-12 годин.