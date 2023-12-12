Знищена вся база даних і резервні копії: ГУР зламало Федеральну податкову службу РФ

Фактично йдеться про повне знищення інфраструктури одного з основних державних органів Росії та численних супутніх даних податкової за великий проміжок часу, кажуть у розвідці.

Кіберфахівці ГУР Міноборони здійснили спецоперацію на території РФ і зламали Федеральну податкову службу країни-агресорки. Про це повідомляє пресслужба ГУР.

Під час спецоперації військовим розвідникам вдалося проникнути в один із добре захищених ключових центральних серверів Федеральної податкової служби (ФНС РФ), а далі ― у понад 2300 її регіональних серверів по всій Росії, а також на території тимчасово окупованого Криму.

Унаслідок атаки всі сервери отримали шкідливе програмне забезпечення.

Також кіберфахівці атакували й російську ІТ-компанію Office.ed-it.ru, яка обслуговувала ФНС РФ.

"У результаті двох кібератак повністю ліквідовані конфігураційні файли, які роками забезпечували функціонування розгалуженої податкової системи РФ, ― знищена вся база даних і її резервні копії (backup). Зв’язок між центральним офісом у Москві та 2300 російськими територіальними управліннями ― паралізований, як і між ФНС РФ і Office.ed-it.ru, яка була для податкової дата-центром (банком даних)", — повідомили в розвідці.

Зазначається, що внаслідок кібератаки було повністю знищено інфраструктуру одного з основних державних органів Росії та численних супутніх даних податкової за великий часовий період. Дані податкової в РФ намагаються відновити вже 4-й день, а за оцінками експертів, параліч у роботі ФНС РФ триватиме щонайменше місяць. Повністю реанімувати систему росіяни не зможуть, запевняють у розвідці.

Інтернет-трафік податкових даних у масштабах усієї Росії опинився в руках військової розвідки України.

Нагадаємо, що 12 грудня стався збій у роботі мобільного оператора Kyivstar. Причиною масштабного збою стала атака хакерів на ядро мережі.