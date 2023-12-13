"Це фейк": у "Київстар" заперечили крадіжку даних українців російськими хакерами

Росіяни не змогли отримати доступ до систем, де зберігається персональна інформація абонентів, запевняють представники мобільного оператора.

Персональні дані користувачів не були вкрадені в результаті хакерської атаки на оператор "Київстар" у вівторок, 12 грудня. Про це пресслужба компанії офіційно повідомила у Facebook у відповідь на заяву російського угрупування "Солнцепек".

"Київстар" прокоментувала скріншоти, які напередодні росіяни опублікували у мережі, та наголосила, що там зображені "навмання зібрані технологічні дані", а ніяк не персональна інформація про абонентів. Крім того, заяви про знищення комп'ютерів і серверів також назвали фейком з боку росіян.

"Абонентська інформація та персональні дані — у безпеці. Системи, у яких ці дані зберігаються — не постраждали від хакерської атаки, — зазначається у дописі. — Ми з усією відповідальністю заявляємо, що ваші персональні дані у безпеці".

Хакери РФ показали результати атаки на "Київстар": деталі

Нагадаємо, раніше російське хакерське угрупування "Солнцепек" взяло на себе відповідальністьза злам системи мобільного оператора "Київстар". За словами хакерів, вони проникли в систему "Київстар" та нібито повністю знищили 10 тис. комп'ютерів, 4 тис. серверів, дані у хмарному сервісі й резервні копії.

Мета зловмисників — завдати шкоди компанії, яка забезпечує зв'язком бійців ЗСУ, державні органи, силові структури. На завершення пояснили, що начебто мали спільника серед працівників "Київстар" та пригрозили, що будуть діяти далі.

На скриншотах, опублікованих хакерами, можна побачити системну інформацію з комп'ютерів "Київстар". Також видно, що зловмисники нібито дістались до місця збереження резервних копій баз даних.

Нагадаємо, вранці 12 грудня стався масштабний збій у роботі мобільного оператора "Київстар". В абонентів був відсутній зв'язок та інтернет. У пресслужбі "Київстар" повідомили, що в мережі стався технічний збій. У ЗМІ повідомили, що причиною збою в роботі мобільного оператора стала хакерська атака на ядро мережі.

Пізніше Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки на компанію "Київстар". Повідомлялося, що за однією з версій за атакою стоять російські спецслужби.