Потроху повертається: частина абонентів "Київстар" після кібератаки знову зі зв'язком (фото)

За словами кореспондента Фокуса, мобільний оператор знову працює і можна користуватися його послугами. Втім, зв'язок повернувся поки що не до всіх клієнтів.

Через добу після хакерської атаки на компанію "Київстар", клієнти оператора мобільного зв'язку почали повідомляти про відновлення роботи. Фокус зібрав усе, що про це відомо.

За даними деяких українських Telegram-каналів, мережа справді почала поступово з'являтися і відновив роботу мобільний інтернет.

Кореспондент Фокуса також повідомляє про те, що мобільний оператор "Київстар" запрацював і користувачі знову можуть користуватися послугами. Водночас із "полегшенням" зіткнулися ще не всі абоненти, відновлювальні роботи тривають.

До слова, раніше директорка з корпоративних комунікацій компанії Ганна Захараш заявляла, що вдалося частково відновити фіксований інтернет і фахівці продовжують працювати над тим, щоб відновити мережу. Водночас, вона закликала "обережно ставитися до прогнозів", адже масштаб атаки занадто великий.

Хакерська атака на Київстар: що відомо

Уранці 12 грудня зафіксовано масштабний збій у роботі мобільного оператора "Київстар". У користувачів відсутній зв'язок та інтернет. Спочатку було заявлено, що це технічний збій, проте пізніше представники "Київстар" офіційно заявили про хакерську атаку на ядро мережі.

У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що в разі потреби українці можуть звернутися по допомогу до правоохоронців, прикордонників або нацгвардійців, адже зв'язок, як і раніше, відсутній, а часом він життєво необхідний.

СБУ допомагає компанії "Київстар" відновлювати роботу, проте наслiдки можна назвати критичними. Щоб повернути всі послуги знадобиться чимало часу.

Анонімні співробітники компанії в коментарі журналістам розповіли, що кібератака виявилася набагато серйознішою, ніж здалося спочатку, тому може знадобитися близько тижня на те, щоб повернути все на свої місця.