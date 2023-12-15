На Одещині український військовий збив оновлений Shahed з кулемета: подробиці

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук зазначив, що захисник служить у радіотехнічній бригаді імені Богдана Хмельницького. Він – солдат, механік взводу матеріального забезпечення, але регулярно залучається до розрахунків мобільних вогневих груп.

Український військовослужбовець на Одещині знищив нову модель ворожого безпілотника Shahed-136 із кулемета ДШК. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Микола Олещук.

За його інформацією, військовий служить у радіотехнічній бригаді Повітряних Сил імені Богдана Хмельницького. Він – солдат, механік взводу матеріального забезпечення, але регулярно залучається до розрахунків мобільних вогневих груп.

Командувач зазначає, що ліквідувати оновлений ворожий безпілотник Shahed-136 із кулемета ДШК вдалося на Одещині у ніч проти 14 грудня 2023 року.

"Збив його не тому, що перефарбували, а тому, що російський!", — наголошує генерал-лейтенант.

У РФ створили нові моделі Shahed-136, якими б'ють по Україні: що відомо

Нагадаємо, 5 грудня повідомлялося, що російські винахідники створили три модифікації іранського дрона-камікадзе Shahed-136. Пристрої не обладнали термобаричними боєприпасами, про що заявили деякі фахівці з озброєння. Однак вони мають низку характеристик, які роблять їх небезпечною зброєю.

У РФ наразі є три моделі безпілотників, створених на основі іранського дрона Shahed-136, зауважив Катков. Одна з них, а саме — модель "Герань-М", є повною копією закордонного аналога. Вага бойової частини цього пристрою — 48,5 кг.

Наступна модель — "Герань-И". Цей дрон має бойові частину, як у "Герані-М", але обладнаний російською системою навігації.

Нагадаємо, в Повітряних силах повідомили, що в ніч з 14 на 15 грудня Україна опинилась під ударом групи дронів-камікадзе Shahed-136, які РФ запустила з Краснодарського краю. Мобільні вогневі групи ЗСУ впорались з небезпекою, збивши усі ворожі пристрої, які летіли над південними та центральними областями.