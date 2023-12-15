Росіяни запускають дрони кожні 82 хвилини: боєць ЗСУ про важкі бої під Авдіївкою (відео)

До масової атаки безпілотниками російські військові перейшли після того, як українські захисники розбили їхню піхоту за допомогою машин М-2.

На Авдіївському напрямку російські військові все частіше застосовують проти бійців Збройних сил України безпілотні літальні апарати. Про це розповів командир мотопіхотної роти 53-ї окремої механізованої бригади князя Володимира Мономаха з позивним "Зам" в інтерв'ю головреду "Цензор.НЕТ" Юрію Бутусову.

Військовий протягом десяти місяців без ротації захищає Авдіївку від російських загарбників. Журналісту розповів, що за два дні окупанти 35 разів атакували позицію його роти дронами. Це були FPV-дрони — кілограмові безпілотники-камікадзе, які несли 450 грамів вибухівки, — і атакували позиції бійців ЗСУ кожні 82 хвилини.

Командир бригади згоден із висловом, що між Росією та Україною розгорнулася справжня війна дронів. Він пояснив, що, коли російська піхота зіткнулася з танками та бойовими машинами М-2 на флангах Авдіївки й була знищена, командування противника перейшло до переважно повітряної атаки позицій ЗСУ. Атаки FPV настільки нещадні, що 53-тя бригада може впізнати російського FPV-оператора за траєкторією польоту, якою прямує їхній дрон, наближаючись до українських позицій.

"Я знаю, як літає кожен пілот", — сказав заступник.

Він також попередив, що ситуація може змінитися в гірший бік, якщо росіяни вироблять і розгорнуть ще більше FPV-безпілотників, вартістю близько 500 доларів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що росіяни почали застосовувати в Україні надпотужні системи РЕБ. Окупанти могли переробити серійні комплекси, щоб вони глушили управління БПЛА на великій відстані, не зачіпаючи передачу відеосигналу.

А 9 грудня стало відомо, що ЗС РФ увійшли в Авдіївку і захопили частину дачного сектора. Там же розташовані й очисні споруди.