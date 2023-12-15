LFP-батарею з дуже швидкою зарядкою буде встановлено на седан ZEEKR 007: що відомо

Виробник заявляє, що коефіцієнт корисного використання об'єму установки — 83,7 %, що набагато вище, ніж у аналогічних моделей.

Електрокар китайського виробництва ZEEKR 007 отримає LFP-батарею, здатну зарядитися до 100% за 15 хвилин. Такий акумулятор забезпечить 500 км ходу, передає Electrek.

LFP — це літій-іонні батареї, які працюють на базі фосфату заліза. В автомобільній промисловості їх використовують через кращу безпеку і дешевизну, порівняно з нікелево-кобальтовими аналогами. Але є у них і мінуси. Незважаючи на те що в них унеможливлено перегрів і, як наслідок, загоряння, щільність енергії, що зберігається ними, нижча, та й у мороз вони працюють і гірше.

Електромобіль ZEEKR 007 отримає від виробника фірмові LFP-акумулятори, напруга в яких сягає 800 В. Така батарея дасть змогу машині проїхати 500 км, а функція швидкої зарядки забезпечить 100-відсотковий заряд за якихось 15 хв. Виробник заявляє, що коефіцієнт корисного використання об'єму установки — 83,7 %, що доволі непогано і вище, ніж у аналогічних моделей.

Нову батарею для електрокарів тестували 6 разів, насамперед, на безпеку. І всі тести вона пройшла успішно — перегрівів не було, як і загорянь. У компанії ZEEKR кажуть, що їхній новий пристрій переносить негативні температури краще, ніж продукти-конкуренти.

Інфраструктура, що забезпечує підтримку архітектури 800 В і технології швидкої зарядки, буде розширена до 1000 зарядних станцій по всьому Китаю до кінця 2024 року, а до 2026 року їхня кількість зросте до 10 тис. Потужність кожної станції становитиме 360+ кВт, повідомляє ЗМІ. У листопаді компанія ZEEKR відкрила 407 станцій швидкої зарядки.

Раніше ми повідомляли про те, що розроблено акумулятор для електрокарів, здатний зарядитися до 100% за 12 хвилин. Таку новинку запропонує ринку китайська компанія SVOLT.