Інженери придумали, як із будь-якого літака зробити безпілотник: що з цього вийшло (відео)

Літаком Cessna 208B Caravan керувала автономна система польоту Reliable без втручання людей.

Компанія Reliable Robotics (США) змогла перетворити літак Cessna 208B Caravan на безпілотник, керований автономною системою польоту Reliable. Про це повідомляє медіа Military aerospace.

Нова автономна система польоту Reliable здатна самостійно керувати повітряним судном. Компанія заявляє, що це підвищує безпеку завдяки повній автоматизації на всіх етапах експлуатації літака, включно з рулюванням, зльотом і посадкою. Система не допустить втрати управління, також запевняють інженери.

Першим літаком, на якому випробували роботу Reliable, став Cessna 208B Caravan, що використовується для транспортування вантажів і здатний нести на борту 1360 кг. Літак перетворили на безпілотник на 12 хвилин. Саме стільки за часом тривав перший тестовий політ, керований Reliable. Система виконала зліт, рулювання і посадку, без будь-якого втручання людини, хоча за всім, що відбувається, стежив пілот, який перебував на наземній станції управління, приблизно за 80 км від літака в аеропорту в Маунтін-В'ю.

Генеральний директор компанії-розробника Роберт Роуз повідомив, що Reliable Robotics вже отримала спеціальний сертифікат, що дає змогу використовувати експериментальну безпілотну повітряну систему з метою досліджень і подальших розробок. Про комерціалізацію цього продукту поки що говорити рано, але вона не за горами, зазначають у виданні AIN online.

Reliable Robotics розробляє свою автономну систему управління польотом, щоб зробити безпілотними вантажні перельоти. Першою версією цієї технології, яку компанія планує комерціалізувати, стане вдосконалена система автопілота. За словами інженерів, вона покликана "допомагати пілотам, а не замінювати їх".

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