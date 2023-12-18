3 години на виробництво та 300 км польоту: український БПЛА Cobra вже в строю (фото, відео)

Великою перевагою ударного дрона є ціна, а також вітчизняна "начинка", що виключає логістичні ризики. Безпілотник може нести на собі 15 кілограмів вибухівки й ефективно знаходити позиції противника.

Ударний безпілотник Cobra української розробки, який може подолати відстань у 300 кілометрів, уже перебуває в строю. Виробництво одного екземпляра займає всього три години. Про це йдеться в матеріалі на сайті BuildingTech.

Корпус дронів Cobra створювали за тією ж технологією, що й літаки. Це дало змогу значно збільшити їхню швидкість і знизити вартість, пишуть у матеріалі. Попри те, що для виробництва також використовуються легкі матеріали на кшталт дерева, пінопласту або композиту, українські інженери змогли домогтися переваги завдяки використанню клепаної сталі.

"Виготовлення одного безпілотника займає всього три години, що є дуже швидким і ефективним процесом. Водночас конструкція безпілотника може бути змінена за кілька днів, щоб надати йому інших розмірів, форми або схеми", — ідеться в повідомленні.

Особливістю можна вважати той факт, що двигун, пропелер і електроніку для БПЛА Cobra виробляють безпосередньо в Україні, а це, по-перше, знижує вартість виробництва, а по-друге, унеможливлює логістичні ризики.

Найближчим часом інженери планують отримати також вітчизняні датчики, контролери, обладнання для зв'язку та навігації.

Безпілотник української розробки має розмах крил у три метри, а загальна його довжина не перевищує двох метрів. Вага під час зльоту становить 40 кілограмів, із яких 15 кг — вибухівка. Запускають його з катапульти.

"Основна функція безпілотника — знищення цілей противника, для цього він оснащений потужним двигуном, здатним нести боєкомплект на відстань понад 300 км. Швидкість дрона досягає 150 км/год", — ідеться в матеріалі.

Український БПЛА Cobra вже виконує бойові завдання Фото: BuildingTech

До слова, інженери обіцяють, що ударний дрон Cobra може працювати в автономному режимі та самостійно визначати маршрут і ціль, на яку потрібно попрямувати. Усе це значно знижує ймовірність помилки під час його керування. Відповідно, ефективність у бойових умовах підвищується.

Інженер-конструктор Віталій Бризгалов раніше розповідав, що українська розробка подібна до іранських "шахедів", тільки виробництво обходиться значно дешевше, а процес виготовлення — коротший. Собівартість апарата — близько 2 тисяч доларів.

"Це класична технологія, за якою будували літаки багато десятків років. Сталеві поверхні, які заклепками прикріплені до цих поверхонь. За цією технологією можна виробляти тисячі літаків за місяць, а за класичною технологією для дронів можна зробити 2-5 тис. на місяць і більше", — розповідав інженер.

Нагадаємо, 21 квітня повідомлялося, що розробники розкрили призначення українського дрона Cobra. БПЛА має викликати на себе ракети, щоб виснажувати й без того обмежені запаси росіян. Якщо ж ЗС РФ не перехоплюватимуть їх, то Cobra сам підриватиме військові об'єкти противника.