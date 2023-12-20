Кухарі, на вихід! У США відкриється ресторан, де готувати й подавати будуть роботи (фото)

Штучний інтелект контролюватиме всі процеси — від готування до подачі, а клієнти зможуть спостерігати за роботом-кухарем Flippy 2.

Робот-кухар Flippy 2 обзавівся власним автономним рестораном у Пасадені (США), де він самостійно готуватиме гамбургери і картоплю фрі, передає Newatlas.

Клієнт зможе оформити замовлення через інтерактивний екран за допомогою віджетів, а потім простежить, як роботи смажать котлети для гамбургерів на грилі, упаковують картоплю, наливають напої. Інженери з Miso Robotics, які створили Flippy 2, упевнені, що це стане для відвідувачів свого роду шоу.

Роботи прикріплені до спеціальних рейок, що спрощує і водночас контролює їхнє пересування кухнею. По суті, це роботичні руки, здатні брати предмети, пересувати їх, піднімати й опускати. За такі дії, як подрібнення яловичини, формування котлет, приправа соусами відповідає система штучного інтелекту. Вона ж стежить за тим, щоб усіх норм готування дотримувалися, витримувалася правильна температура, порції були потрібного розміру і ваги.

Робот Flippy 2 від Miso Robotics готує картоплю-фрі Фото: Miso Robotics Inc

"Наскільки нам відомо, це перший у світі діючий ресторан, де як замовлення, так і кожен процес приготування повністю автоматизовані", — сказав Джон Міллер, член правління компанії Miso Robotics про запуск робо-ресторану в Пасадені (США).

У перші дні роботи за Flippy 2 наглядатимуть співробітники закусочної, розташованої поблизу. Якщо він буде добре справлятися, то його нададуть самому собі. Якщо ні, то повідомлять розробникам про проблеми для подальшого їх усунення.

Автономна закусочна буде розташована збоку від бургер-бару з персоналом, тож навколо все ще будуть люди, які виправлятимуть помилки Фліппі та похмуро дивитимуться на машини, які незабаром дадуть змогу закладам швидкого харчування "управляти набагато меншим екіпажем, у менш стресовій обстановці... Водночас забезпечуючи заробітну плату, вищу за середню".

Компанія Miso Robotics сподівається, що такий проєкт надихне наступне покоління підприємців у галузі кулінарії та ресторанного бізнесу на впровадження штучного інтелекту й автоматизації.

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