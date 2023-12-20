"Дронів стає більше": для боротьби зі ЗС РФ потрібно наростити засоби РЕБ, — Ігнат (відео)

За словами речника Повітряних сил, за достатньої кількості засобів радіоелектронної боротьби захисникам не доведеться використовувати стрілецьку зброю для перехоплення ворожих БПЛА.

У російських окупантів стає дедалі більше дронів, тому необхідно більше засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ), щоб протидіяти їм. Про це заявив спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону 20 грудня.

За його словами, Україні необхідно нарощувати наявність таких пристроїв, які з високою ефективністю боротимуться з дронамі, які у великій кількості запускаються противником.

"Безумовно потрібно нарощувати саме виробництво БПЛА різних типів. Але проти БПЛА є засоби, які теж потрібно нарощувати. Це засоби радіоелектронної боротьби, які можуть протидіяти дронам на тому чи іншому напрямку з високою ефективністю", — заявив Юрій Ігнат.

У засобів РЕБ є величезна перевага, про яку далі розповів речник Повітряних сил. Якщо їх буде достатня кількість, тоді українським захисникам не доведеться використовувати стрілецьку зброю, щоб перехопити ворожий безпілотник у небі.

Зараз необхідно акумулювати всі можливості українських виробників у кооперації з міжнародними партнерами, каже Юрій Ігнат. Це має допомогти наростити виробництво засобів радіоелектронної боротьби.

"Дронів стає все більше і більше. Як у нас, так і в противника. Саме тому такі засоби вкрай необхідні для того, щоб рятувати життя наших бійців", — підсумував представник Повітряних сил.

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Нагадаємо, 18 грудня Юрій Ігнат заявляв, що ЗС РФ накопичують ракети різних типів для масованих ударів по Україні. За його словами, окупанти більше зосереджені на атаках БПЛА, тому українській протиповітряній обороні необхідно нарощувати засоби зі знищення безпілотних систем.