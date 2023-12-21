TwitterDown: у соціальній мережі X стався масштабний збій, деталі (фото)
Користувачі мають можливість далі писати публікації, проте їх ніхто не може побачити. З труднощами зіткнулися десятки тисяч користувачів.
Соціальна мережа Х (колиш. Twitter) зіткнулася з глобальними технічними проблемами. Користувачі не можуть повноцінно користуватися додатком. Фокус зібрав усе, що про це відомо.
Стрічка новин, яка з'являється при вході в додаток, перестала оновлюватися. Користувачі не можуть прочитати те, що пишуть інші люди. Замість цього на головному екрані є напис: "Ласкаво просимо до стрічки! Поки тут нічого немає, але так буде недовго. Щойно ви почнете читати інших користувачів, тут з'являться їхні пости".
При цьому напис продовжує залишатися навіть за наявності підписок. Сторінка з підписками, до речі, також не оновлюється, а переходячи на чиїсь сторінки, публікації приховані.
Проблема має глобальний характер, виходячи зі статистики на сайті Downdetector. За останні кілька годин про збої в роботі соціальної мережі повідомили десятки тисяч користувачів з усього світу.
Ба більше, коли почалися проблеми тренди в Х очолив хештег #TwitterDown, що свідчить про те, що користувачі можуть продовжувати публікувати пости, просто їх не буде видно.
Як довго піде часу на те, щоб усунути неполадку — невідомо. Керівництво компанії ніяк не коментувало проблему на момент публікації матеріалу.
Нагадаємо, 20 грудня в роботі компанії "Київстар" стався другий за тиждень масштабний збій. На півдні та заході України перестала працювати частина послуг. Пресслужба оператора підтвердила "складнощі" і принесла вибачення за них.
Раніше "Київстар" зазнав кібератаки, через що в роботі оператора стався масштабний збій. Гендиректор Олександр Комаров інформував, що хакери змогли потрапити всередину інфраструктури компанії через обліковий запис когось із співробітників.