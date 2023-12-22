Не виправдала надій: компанія Hyperloop One закривається і продає активи, — Bloomberg

За інформацією журналістів, за роки роботи не було побудовано жодного великомасштабного гіперлупа.

Компанія Hyperloop One закривається через невдалу спробу заново винайти транзитне сполучення. Про це пише Bloomberg.

За інформацією агентства, компанія розпродає активи, включно з випробувальним полігоном і обладнанням, і скорочує співробітників, які залишилися. Офіс у Лос-Анджелесі вже закрито, а співробітники, яким доручено контролювати продаж активів, 31 грудня 2023 року закінчують свою роботу в компанії.

Що відомо про Hyperloop One

Це футуристична транспортна компанія, відома як технічний стартап, мала намір будувати трубчасті (тунельні) лінії для перевезення пасажирів і вантажів з міста в місто зі швидкістю, порівнянною з літаковою. Ця ідея захопила уяву багатьох з моменту заснування компанії в 2014 році, через рік після того, як Ілон Маск опублікував офіційний документ, в якому викладено бачення технології Hyperloop.

За даними компанії PitchBook Data, пише агентство, Hyperloop One, заснована 2014 року, залучила понад 450 мільйонів доларів. Було побудовано невеликий випробувальний трек для розробки власних транспортних технологій.

Якийсь час, після інвестицій з боку Virgin Річарда Бренсона, компанія стала називатися Virgin Hyperloop One. Однак пізніше Virgin видалила свій бренд, оскільки у 2022 році цей стартап вирішив сконцентруватися на перевезеннях вантажів, а не людей.

Сьогодні Hyperloop One поки що підтримує конгломерат DP World, що знаходиться в Дубаї і володіє контрольним пакетом акцій. Тому, за інформацією Bloomberg, інтелектуальна власність компанії, яка може залишитися після її закриття, буде передана DP World.

Разом з тим, за роки роботи компанії не було побудовано жодного великомасштабного гіперлупа. Кілька компаній Hyperloop перебувають на різних стадіях створення прототипів, зокрема Hardt Hyperloop, Hyperloop Transportation Technologies Inc. і Swisspod Technologies.

За даними агентства, Ілон Маск також просував цю технологію, організувавши серію змагань з гіперлупів, розроблених студентами, і побудувавши випробувальну трасу, яку вже знесли. Він також заснував Boring Co., тунелебудівну компанію, що займається відповідними технологіями.

Що сталося

За інформацією агентства, Hyperloop Technologies (офіційна назва) об'єдналася з підставною компанією у квітні 2023 року. На той момент вартість акцій впала фактично до нуля, і єдиними власниками Hyperloop One стали акціонери підставної компанії.

Крім того, компанія привернула неабияку увагу обставинами, серед яких виявилися неочікувані відставки та різноманітні звинувачення. Так, один зі співзасновників, венчурний капіталіст Шервін Пішевар пішов у відставку після того, як агенція Bloomberg повідомила про висунуті проти нього звинувачення в сексуальних домаганнях. Колишнього директора Зіявудіна Магомедова заарештували в Москві за звинуваченням у шахрайстві та розкраданнях, не пов'язаних із Hyperloop One.

Через свого представника DP World відмовилася від коментарів для Bloomberg. Hyperloop One також не відповів на запити про коментарі.

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