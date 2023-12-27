Tesla шантажує власника: не їде, поки він не заплатить $26 000 за новий акумулятор

Автомобіль автоматично заблокував двері і не пускав свого господаря в салон. Тоді він просто її продав.

Власник електрокара Tesla Маріо Селайя з Канади опублікував у TikTok відео, в якому назвав свою машину "шматком сміття", незважаючи на те, що вона коштує 140 тис. доларів США. Вся справа в тому, що авто "вимагає" у Маріо ще 26 тис. доларів — на заміну батареї, пише портал Unilad.

Маріо не зміг не те що завести авто, він навіть не потрапив у салон. Електрокар заблокував двері і не пускав його всередину, оскільки потрібна заміна акумулятора. Коли Селайя дізнався, що це обійдеться йому в 26 тис. доларів, то розлютився і виклав відео в соцмережі, де поскаржився на проблему.

Користувачі порадили йому продати електромобіль, однак і тут не обійшлося без проблем. Річ у тім, що документи на машину перебували в салоні. На щастя, Маріо зміг заплатити 30 доларів і отримати другий примірник документів про власність, звернувшись до дилера.

Канадець купив Tesla в 2013-му, але моделі того року мали проблемні акумулятори, — їхні власники часто скаржилися на витік охолоджувальної рідини. Мабуть, батарея електрокара Селайї теж не витримала і "дала текти".

Автовласник звернувся по допомогу до Transport Canada — департаменту Мінтрансу Канади, що відповідає за роботу автомобільних, залізничних, морських і повітряних перевезень, а також регулює правила, політику та послуги, що надаються цими сервісами. Він заявив, що експерти з Transport Canada "проводять розслідування щодо автомобіля", а також компанії-виробника.

Маріо Селайя поскаржився на те, що в Tesla знали про проблему, але попри це автомобіль виставили на продаж і не подбали про те, щоб перевірити його акумулятор. Він пообіцяв більше ніколи не купувати електрокари цієї марки, а свою проблемну машину продав.

Раніше ми повідомляли про те, що машина Tesla "зажадала" $23 тис. за заміну батареї, але власник знайшов спосіб, як полагодити авто за $5 тис.