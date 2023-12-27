Загроза Shahed і конкурент "Мурома": в Україні розробили нову систему спостереження (фото)

За даними розробника, комплекс уже активно використовується для виявлення противника, зокрема помічає російські дрони-камікадзе на відстані 7 км.

Компанія Compass Engineering розробила інноваційне технологічне рішення "ЗIР Про" для військових, яке використовуватимуть для цілодобового дистанційного спостереження, контролю та охорони місцевості. Про це йдеться на сайті виробника, який займається інженерною інфраструктурою.

Компанія запропонувала технічне рішення, яке українські військові можуть використовувати для виявлення противника. Цей комплекс забезпечує перевагу перед ворожими системами спостереження. "ЗIР Про" використовує технології нейромереж і штучного інтелекту для виявлення ворогів і може розширювати свій потенціал завдяки модульності. Система також може використовуватися для цілевказівки повітряних, надводних і наземних цілей.

Компанія запропонувала технічне рішення, яке українські військові можуть використовувати для виявлення противника

Крім того, комплекс оснащений оптичним сенсором і тепловізійною камерою останнього покоління для спостереження в несприятливих погодних умовах. Зазначимо, що одним з останніх досягнень компанії стало виявлення безпілотників Shahed на відстані 7 кілометрів у складних погодних умовах.

Комплекс "ЗIР Про" складається з:

округлої камери видимого спектра з 50-кратним зумом;

далекоміра;

невеликого лазерного підсвічування;

округлої камери інфрачервоного спектра з сучасними детекторами (тепловізор).

Такий вигляд має пристрій для українських військових вітчизняного виробництва ЗІР Про

Детальніші технічні характеристики пристрою розробник поки не оприлюднив.

Нагадаємо, наприкінці травня інженери з Дніпра представили перший український тепловізор Patriot. Розробники запевняють, що саме їхні тепловізори потрібні ЗСУ для цілодобового знищення ворога, однак у NVECTech уже є конкурент.

А дещо раніше компанія Teledyne FLIR представила покращений тепловізор для дронів. За допомогою камер Boson+ безпілотники зможуть краще бачити вночі, адже зможуть вимірювати температуру кожного пікселя.